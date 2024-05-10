Cimnastikçiler, Türkay Çavuşgil anısına yarışacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mayıs 11, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Cimnastikçiler, Türkay Çavuşgil anısına yarışacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Cimnastikçiler, Türkay Çavuşgil anısına yarışacak

KKTC Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine ara vermeden devam ederken, Cumartesi günü KKTC Cimnastik Federasyonu eski başkanlarından, Cimnastik Milli Takımı eski antrenörlerinden Türkay Çavuşgil anısına, Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Müsabakası düzenleyecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda düzenlenecek olan Türkay Çavuşgil Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Anı Müsabakası, Cumartesi sabah saat 09:00’da başlayacak.


Milli takım seçmesinin de yapılacağı Türkay Çavuşgil Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Anı Müsabakası sonucunda ilk 5’e giren sporcular, Türkiye’de düzenlenecek olan müsabakalara gitme hakkı kazanacak.

 

 

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Türkay Çavuşgil Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Anı Müsabakası
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar