Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başlıyor

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) ve Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF) 2023 sezonunda olduğu gibi 2024 yılında da ortak şampiyona, Kuzey Kıbrıs Offroad Şampiyonası’nı organize ediyor. Sezonun ilk yarışı 12 Mayıs 2024 Pazar günü Akdağ bölgesinde hazırlanan etapta yapılacak. Merhum Offroad yöneticilerinden Ahmet Altındağlı anısına bu sene altıncısı yapılacak olan yarış pazar sabahı 10.50 yapılacak seremoni ile başlayacak. Yaklaşık 7,5 kilometrelik etabı yarışmacılar biri deneme olmak üzere üçer kez geçecekler ve en iyi etap derecesini çıkarmaya çalışacaklar.
18 ekip kayıt yaptırdı
Baştaşlar Construction Sun Valley sponsorluğunda yapılacak yarış ayrıca; Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Güven Sigorta, Çepik Kardeşler, Fly House Investment, GL Homes & Gardens, Özdoğuş Ticaret, Gerçek İnşaat, Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası ve Sülem Ltd.’nin de katkılarıyla yapılacak. Yarışa 18 ekip kayıt yaptırdı. Araçların motor hacimlerine göre 3 sınıfa ayrılan otomobil kategorisi yanı sıra 3 ekip de SSV kategorisinde mücadele edecek. Zet Karting tesislerinin kuzey bölgesinde bulunan Akdağ’da yapılacak yarışın servis alanı, etabın start ve finiş noktası da aynı yerde kurulacak.
Program:
Start: 10.50
Deneme Etabı: 11.03
ÖE1: 11.56
ÖE2: 12.49
Ödül Töreni: 14.00
Kayıt Listesi:
|Pilot
|Co-Pilot
|Araç
|Sınıf
|1
|Hasan Reyhan
|Niyazi Yorgancıoğlu
|Mitsubishi Pajero
|T3
|2
|Musa Ersoy
|Ramadan Kıral
|Tomcat
|T4
|3
|Göksel Macila
|Buğra Tabak
|Mitsubishi Pajero
|T4
|4
|Soyer Arseven
|Hasan Reyhan
|Mitsubishi Pajero
|T4
|5
|Halim Kahveciler
|Ramadan Uzun
|Nissan Patrol
|T3
|6
|Argun Çağıl
|İrfan Topçu
|Tomcat
|T4
|7
|Serkan Bolçocuk
|Hasan Uzun
|WildCat
|T3
|8
|Sander Kahveciler
|Eser Sülo
|Tomcat
|T4
|9
|Hilmi Çelebioğlu
|Demir Can
|Seat Leon
|T4
|10
|Cem Aytaç
|Zühtü Cumalıgil
|Nissan Patrol
|T4
|11
|Ahmet Baştaş
|TBA
|Mitsubishi Pajero
|T3
|12
|Hakan Kofalı
|Mehmet Karzaoğlu
|Tomcat
|T4
|13
|Ahmet Esendağlı
|Veli Esendağlı
|Suzuki Vitara
|T2
|14
|Ozan Birşen
|Salih Kanatlı
|Suzuki Vitara
|T2
|15
|Ahmet Gürün
|Ahmet Behlül
|Mitsubishi Pajero
|T3
|16
|Tolga Güllü
|Mahmut Bozalanlar
|Canam Maverick
|SSV
|17
|Kani Avkıran
|Ahmet Özerdem
|Canam Maverick
|SSV
|18
|Ahmet Özerdem
|Kani Avkıran
|Canam Maverick
|SSV