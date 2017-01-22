İskele’de Emeka sevinci

Süper Lig’in İskele temsilcisi Gençler Birliği 2014 sezonundaki golcüsü Emeka’yı geri getirdi

TOPALOĞLU TAKIMDAN MEMNUN

Gençler Birliği Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu takımın devre arası çalışmalarının, özellikle Cihangir ve Kaymaklı ile oynanan hazırlık maçlarından performanstan son derece memnun olduğunu ve ikinci devrede kilit takım olmak istediklerini, kupada ise en iyi noktaya kadar yürümek hedeflerinin olduğunu vurguladı

EMEKA VE BEYAZİ TAKIMDA:

Kırmızı-siyahlı ekip eski futbolcularından Yusuf Beyazi’yi Mormenekşe’den transfer ettikten sonra 2014 sezonunda takıma 16 gol ile katkı koyan golcü Emeka’yı da geri getirtti. Camia özellikle Emeka’nın gelişini sevinçle karşılarken, 1.Lig’den 2 genç oyuncu ile de anlaşmaya varıldığı öğrenildi

Ahmet ÖZSOY

K-Pet Süper Lig ekiplerinden İskele Gençler Birliği devre arası hazırlıkları kapsamında dün Hamitköy ile dostluk maçı oynadı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ererken teknik direktör Hasan Topaloğlu takımının performansından memnun.

Gazetemize açıklamalarda bulunan Hasan Topaloğlu, “Güzel bir kamp yaptık. Çok iyi bir hazırlık devresi geçiriyoruz diyebilirim. Özellikle Kaymaklı ve Cihangir maçlarında ortaya konan futbol beni çok çok memnun etti.

İkinci devre hedefimiz zirveye tırmanmak ve lire renk katmak olacak olup, kesinlikle kilit takım olmak istiyoruz. Kupa maçlarında gidebileceğimiz en iyi noktaya kadar yürüme hedefindeyiz. Ve bu hedeflerimiz için de özellikle ikinci devrenin ilk haftalarında oynayacağımız maçları kazanmamız çok önemli. Pazartesinden sonra tamamen Baf maçına konsantrasyonumuz verip bu maça göre hazırlanacağız” dedi.

Yeni transferler

İskele Gençler Birliği devre arasında eski futbolcularından Yusuf Beyazi’yi Mormenekşe’den transfer ettikten sonra 2014 sezonunda takımda forma giyen golcü Emeka’yı da yeniden takıma döndürdü.

2014-2015 sezonunda biri penaltıdan 16 gol atarak İskele ekibine katkı koyan Emeka’nın dönüşü camiayı sevindirirken, A2 takımından 2 yeni oyuncunun da A takım kadrosuna alınması ayrı bir sevinç kaynağı oldu.

1.Lig’de oynayan 2 genç oyuncu ile daha anlaştığı öğrenilen Gençler Birliği bu oyuncuları transferin son gününde açıklayacak.

Kaan ve Yunus ayrılıyor

Gençler Birliği’nde sezonun ilk devresinde birçok maçta 11’de forma giyen Kaan ve Yunus takım ile yollarını ayırıyor. Özel talepleri nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini belirten iki oyuncu da teknik heyet ve yönetimden iznini alarak başka takımlarla transfer görüşmesinde.