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26 Nisan 2017

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Girne-Lefkoşa yolunda kaza ucuz atlatıldı

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Girne-Lefkoşa yolunda kaza ucuz atlatıldı
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Girne-Lefkoşa anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki Mikail Timurlenk ile yine 19 yaşındaki Orhancan Armay hafif yaralandı.

Kaza, Girne – Lefkoşa Anayolu 1-2’inci km’leri arasında, Mikail Timurlenk (E-19) yönetimindeki JD 575 plakalı salon araç ile Girne’den Lefkoşa’ya doğru dikkatsizce seyrederek ciklos mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak yaklaşık 10 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu 19 yaşındaki Mikail Timurlenk ile aynı araçta yolcu olarak bulunan yine 19 yaşındaki İsmet Orhancan Armay hafif yaralandı. Kaynak: BRT

 

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