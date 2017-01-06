06 Ocak 2017

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196 öğrenciye yükseköğrenim bursu

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196 öğrenciye yükseköğrenim bursu
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 196 öğrencinin daha yükseköğrenim bursu kazandığını açıkladı.

Bakanlık, 52 öğrencinin ailesinin geliri nedeniyle kriter üstü bulunduğunu da bildirdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada burs hakkı elde eden öğrencilerden ivedi olarak Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesine başvurması, dosyalarını tamamlaması istendi.

Dosya tamamlama işlemini geç yapan öğrencilere geriye dönük burs verilmeyeceği belirtildi.

Kriter üstü bulunan öğrencilerin tek bir defalığına değerlendirmeye itiraz edebileceği, itirazların gecikmeden Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne yapılabileceği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, “Daha önce burs hakkı elde eden 745 öğrenci ile geliri kriter üstü olan 56 öğrenci belirlenmiş, duyuruları yapılmıştı. Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nde değerlendirilmesi tamamlanan ve burs hakkı elde eden 196 öğrenci ile geliri kriter üstü olan 52 öğrenci daha belirlendi. Değerlendirme yapıldıkça sonuçlar basın yayın yoluyladuyurulacak” denildi.

Ayrıca burslarla ilgili sonuçların www.mebnet.net adresinden takip edilebileceği kaydedildi.

 

2016-2017 ÖĞRETİM YILI TC ÜNİVERSİTELERİNDE  ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN

ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

 

SIRA NO   KİMLİK NO

1. 262458
2. 264084
3. 262251
4. 312816
5. 271192
6. 271343
7. 292869
8. 261190
9. 262124
10. 2730285922
11. 317934
12. 262268
13. 3810269604
14. 2010270721 1/2
15. 265109
16. 286081
17. 2480263865
18. 274434
19. 4840285195
20. 2610301237
21. 265891
22. 4750273243
23. 4140269807
24. 262439
25. 4800294299
26. 3440273815
27. 1820309529
28. 1830286913
29. 4760384979
30. 264986
31. 248709
32. 4660264000
33. 328221
34. 3530322919
35. 5060286107
36. 296022
37. 261452
38. 269402
39. 318983
40. 261600
41. 275076
42. 255024
43. 4430281158
44. 264042
45. 261407
46. 262708
47. 262256
48. 373292
49. 271574
50. 259497
51. 260087
52. 283675
53. 306390
54. 259510
55. 258440
56. 255374
57. 325511
58. 307144
59. 254416
60. 256512
61. 250270

 

2016-2017 ÖĞRETİM YILI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE  ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN

ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

 

 249209
259526
306023
259046
265365
278702
241404
254669
3770323141
293024
5050306095
317429
260278
2450271143
3600273183
310179
265946
256177
274376
289721
259514
2810269640
260501
249962
257600
255051
241877
269327
293367

 

 

 

 

 

2016-2017 ÖĞRETİM YILI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİNDE  ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN

ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

 

 262257
318884
261436
293599
293626
254312
269469
313717
5820286030
262298
260058
258791
262107
290792
317554
273098
300536
269252
262149
305094
314043
258568
307987
262736
261942
262461
261222
279074
1580273082
262384
261179
2870262464 1/2
262317

 

 

 

 

2016-2017  ÖĞRETİM YILI ÜÇÜNCÜ ÜLKE ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

 

Sıra No Kimlik Kartı No
1. 315039
2. 261377
3. 262165
4. 269650
5. 261093
6. 265052
7. 274453
8. 262874
9. 285023
10. 264160 1/2
11. 275462
12. 262181
13. 269761
14. 259045
15. 275123 1/2
16. 260564
17. 259845
18. 1870262428
19. 258300
20. 261774
21. 2170322595
22. 265212
23. 5100291772
24. 5320379040
25. 265696 ½
26. 242156
27. 269460

 

 

 

 

2016-2017 ÖĞRETİM YILI GİRNE AMERİKAN  ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN

ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

 

Sıra No     Kimlik No

1. 1780321315
2. 260450
3. 269385
4. 285300
5. 259235
6. 261278
7. 370100
8. 261277
9. 269789
10. 293321
11. 263964
12. 262156

 

 

 

2016-2017 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI KIBRIS  ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

 

Sıra No   Kimlik No

1. 2450263871
2. 248565
3. 307027
4. 271097
5. 306139
6. 253709
7. 359547
8. 257133
9. 261024
10. 260871

 

2016-2017 ÖĞRETİM YILI LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN

ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

 

Sıra No    Kimlik No

1. 253770
2. 278054

 

 

2016-2017 ÖĞRETİM YILI AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN

ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

 

Sıra No    Kimlik No

1. 260221

 

2016-2017 ÖĞRETİM YILI KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ  ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN

ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

 

Sıra No    Kimlik No

1. 278016
2. 5820286093
3. 277948
4. 2180262692
5. 4610284083

 

 

2016-2017 ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMESİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN

ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

 

Sıra No   Kimlik No

1. 301731
2. 261255
3. 246366
4. 261003
5. 275195
6. 262774
7. 260384
8. 261575
9. 275436
10. 269349 1/2
11. 274067
12. 258922
13. 260676
14. 260990 1/2
15. 261242
16. 259100

 

2016-2017 ÖĞRETİM YILI TC  ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK KRİTER ÜSTÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

 

SIRA NO     KİMLİK NO

 274024
3470265664
286085
330181
4370265519
4380322778
285615
1330265587
5540273087
4650264989
4730326737
1300262857
263224
285084
261299
262199
260820
271378
285107
255509

 

2016-2017 ÖĞRETİM YILI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK KRİTER ÜSTÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

 

Sıra No Kimlik No
1. 261029
2. 261519
3. 259680
4. 259709
5. 271751
6. 293538
7. 262469

 

 

2016-2017  ÖĞRETİM YILI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK KRİTER ÜSTÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

 

Sıra No Kimlik Kartı No
1. 269721
2. 363152
3. 262833

 

 

2016-2017  ÖĞRETİM YILI ÜÇÜNCÜ ÜLKE ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK KRİTER ÜSTÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

 

 

 

Sıra No Kimlik Kartı No
1. 274195
2. 293544
3. 293545
4. 301463
5. 274638
6. 274976
7. 259198
8. 261434
9. 1380322769
10. 261839
11. 2680294089
12. 5110261767
13. 264137
14. 258455
15. 5520262150
16. 285049
17. 309182
18. 278581

 

 

 

2016-2017 ÖĞRETİM YILI GİRNE AMERİKAN  ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK KRİTER ÜSTÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

 

Sıra No      Kimlik No

1. 356882
2. 255700
3. 256643
4. 3660265818

 

 

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