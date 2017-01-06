196 öğrenciye yükseköğrenim bursu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 196 öğrencinin daha yükseköğrenim bursu kazandığını açıkladı.
Bakanlık, 52 öğrencinin ailesinin geliri nedeniyle kriter üstü bulunduğunu da bildirdi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada burs hakkı elde eden öğrencilerden ivedi olarak Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesine başvurması, dosyalarını tamamlaması istendi.
Dosya tamamlama işlemini geç yapan öğrencilere geriye dönük burs verilmeyeceği belirtildi.
Kriter üstü bulunan öğrencilerin tek bir defalığına değerlendirmeye itiraz edebileceği, itirazların gecikmeden Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne yapılabileceği ifade edildi.
Bakanlık açıklamasında, “Daha önce burs hakkı elde eden 745 öğrenci ile geliri kriter üstü olan 56 öğrenci belirlenmiş, duyuruları yapılmıştı. Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nde değerlendirilmesi tamamlanan ve burs hakkı elde eden 196 öğrenci ile geliri kriter üstü olan 52 öğrenci daha belirlendi. Değerlendirme yapıldıkça sonuçlar basın yayın yoluyladuyurulacak” denildi.
Ayrıca burslarla ilgili sonuçların www.mebnet.net adresinden takip edilebileceği kaydedildi.
2016-2017 ÖĞRETİM YILI TC ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN
VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ
TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN
ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.
SIRA NO KİMLİK NO
|1.
|262458
|2.
|264084
|3.
|262251
|4.
|312816
|5.
|271192
|6.
|271343
|7.
|292869
|8.
|261190
|9.
|262124
|10.
|2730285922
|11.
|317934
|12.
|262268
|13.
|3810269604
|14.
|2010270721 1/2
|15.
|265109
|16.
|286081
|17.
|2480263865
|18.
|274434
|19.
|4840285195
|20.
|2610301237
|21.
|265891
|22.
|4750273243
|23.
|4140269807
|24.
|262439
|25.
|4800294299
|26.
|3440273815
|27.
|1820309529
|28.
|1830286913
|29.
|4760384979
|30.
|264986
|31.
|248709
|32.
|4660264000
|33.
|328221
|34.
|3530322919
|35.
|5060286107
|36.
|296022
|37.
|261452
|38.
|269402
|39.
|318983
|40.
|261600
|41.
|275076
|42.
|255024
|43.
|4430281158
|44.
|264042
|45.
|261407
|46.
|262708
|47.
|262256
|48.
|373292
|49.
|271574
|50.
|259497
|51.
|260087
|52.
|283675
|53.
|306390
|54.
|259510
|55.
|258440
|56.
|255374
|57.
|325511
|58.
|307144
|59.
|254416
|60.
|256512
|61.
|250270
2016-2017 ÖĞRETİM YILI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN
VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ
TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN
ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.
|
|249209
|
|259526
|
|306023
|
|259046
|
|265365
|
|278702
|
|241404
|
|254669
|
|3770323141
|
|293024
|
|5050306095
|
|317429
|
|260278
|
|2450271143
|
|3600273183
|
|310179
|
|265946
|
|256177
|
|274376
|
|289721
|
|259514
|
|2810269640
|
|260501
|
|249962
|
|257600
|
|255051
|
|241877
|
|269327
|
|293367
2016-2017 ÖĞRETİM YILI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN
VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ
TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN
ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.
|
|262257
|
|318884
|
|261436
|
|293599
|
|293626
|
|254312
|
|269469
|
|313717
|
|5820286030
|
|262298
|
|260058
|
|258791
|
|262107
|
|290792
|
|317554
|
|273098
|
|300536
|
|269252
|
|262149
|
|305094
|
|314043
|
|258568
|
|307987
|
|262736
|
|261942
|
|262461
|
|261222
|
|279074
|
|1580273082
|
|262384
|
|261179
|
|2870262464 1/2
|
|262317
2016-2017 ÖĞRETİM YILI ÜÇÜNCÜ ÜLKE ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.
|Sıra No
|Kimlik Kartı No
|1.
|315039
|2.
|261377
|3.
|262165
|4.
|269650
|5.
|261093
|6.
|265052
|7.
|274453
|8.
|262874
|9.
|285023
|10.
|264160 1/2
|11.
|275462
|12.
|262181
|13.
|269761
|14.
|259045
|15.
|275123 1/2
|16.
|260564
|17.
|259845
|18.
|1870262428
|19.
|258300
|20.
|261774
|21.
|2170322595
|22.
|265212
|23.
|5100291772
|24.
|5320379040
|25.
|265696 ½
|26.
|242156
|27.
|269460
2016-2017 ÖĞRETİM YILI GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN
VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ
TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN
ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.
Sıra No Kimlik No
|1.
|1780321315
|2.
|260450
|3.
|269385
|4.
|285300
|5.
|259235
|6.
|261278
|7.
|370100
|8.
|261277
|9.
|269789
|10.
|293321
|11.
|263964
|12.
|262156
2016-2017 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.
Sıra No Kimlik No
|1.
|2450263871
|2.
|248565
|3.
|307027
|4.
|271097
|5.
|306139
|6.
|253709
|7.
|359547
|8.
|257133
|9.
|261024
|10.
|260871
2016-2017 ÖĞRETİM YILI LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN
VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ
TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN
ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.
Sıra No Kimlik No
|1.
|253770
|2.
|278054
2016-2017 ÖĞRETİM YILI AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN
VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ
TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN
ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.
Sıra No Kimlik No
|1.
|260221
2016-2017 ÖĞRETİM YILI KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN
VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ
TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN
ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.
Sıra No Kimlik No
|1.
|278016
|2.
|5820286093
|3.
|277948
|4.
|2180262692
|5.
|4610284083
2016-2017 ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMESİNDE ÖĞRENİM GÖREN
VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ
TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN
ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.
Sıra No Kimlik No
|1.
|301731
|2.
|261255
|3.
|246366
|4.
|261003
|5.
|275195
|6.
|262774
|7.
|260384
|8.
|261575
|9.
|275436
|10.
|269349 1/2
|11.
|274067
|12.
|258922
|13.
|260676
|14.
|260990 1/2
|15.
|261242
|16.
|259100
2016-2017 ÖĞRETİM YILI TC ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN
VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ
TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK KRİTER ÜSTÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.
SIRA NO KİMLİK NO
|
|274024
|
|3470265664
|
|286085
|
|330181
|
|4370265519
|
|4380322778
|
|285615
|
|1330265587
|
|5540273087
|
|4650264989
|
|4730326737
|
|1300262857
|
|263224
|
|285084
|
|261299
|
|262199
|
|260820
|
|271378
|
|285107
|
|255509
2016-2017 ÖĞRETİM YILI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN
VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ
TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK KRİTER ÜSTÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.
|Sıra No
|Kimlik No
|1.
|261029
|2.
|261519
|3.
|259680
|4.
|259709
|5.
|271751
|6.
|293538
|7.
|262469
2016-2017 ÖĞRETİM YILI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK KRİTER ÜSTÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.
|Sıra No
|Kimlik Kartı No
|1.
|269721
|2.
|363152
|3.
|262833
2016-2017 ÖĞRETİM YILI ÜÇÜNCÜ ÜLKE ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK KRİTER ÜSTÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.
|Sıra No
|Kimlik Kartı No
|1.
|274195
|2.
|293544
|3.
|293545
|4.
|301463
|5.
|274638
|6.
|274976
|7.
|259198
|8.
|261434
|9.
|1380322769
|10.
|261839
|11.
|2680294089
|12.
|5110261767
|13.
|264137
|14.
|258455
|15.
|5520262150
|16.
|285049
|17.
|309182
|18.
|278581
2016-2017 ÖĞRETİM YILI GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN
VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ
TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK KRİTER ÜSTÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.
Sıra No Kimlik No
|1.
|356882
|2.
|255700
|3.
|256643
|4.
|3660265818