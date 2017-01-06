196 öğrenciye yükseköğrenim bursu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 196 öğrencinin daha yükseköğrenim bursu kazandığını açıkladı.

Bakanlık, 52 öğrencinin ailesinin geliri nedeniyle kriter üstü bulunduğunu da bildirdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada burs hakkı elde eden öğrencilerden ivedi olarak Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesine başvurması, dosyalarını tamamlaması istendi.

Dosya tamamlama işlemini geç yapan öğrencilere geriye dönük burs verilmeyeceği belirtildi.

Kriter üstü bulunan öğrencilerin tek bir defalığına değerlendirmeye itiraz edebileceği, itirazların gecikmeden Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne yapılabileceği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, “Daha önce burs hakkı elde eden 745 öğrenci ile geliri kriter üstü olan 56 öğrenci belirlenmiş, duyuruları yapılmıştı. Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nde değerlendirilmesi tamamlanan ve burs hakkı elde eden 196 öğrenci ile geliri kriter üstü olan 52 öğrenci daha belirlendi. Değerlendirme yapıldıkça sonuçlar basın yayın yoluyladuyurulacak” denildi.

Ayrıca burslarla ilgili sonuçların www.mebnet.net adresinden takip edilebileceği kaydedildi.

2016-2017 ÖĞRETİM YILI TC ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN

ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

SIRA NO KİMLİK NO

1. 262458 2. 264084 3. 262251 4. 312816 5. 271192 6. 271343 7. 292869 8. 261190 9. 262124 10. 2730285922 11. 317934 12. 262268 13. 3810269604 14. 2010270721 1/2 15. 265109 16. 286081 17. 2480263865 18. 274434 19. 4840285195 20. 2610301237 21. 265891 22. 4750273243 23. 4140269807 24. 262439 25. 4800294299 26. 3440273815 27. 1820309529 28. 1830286913 29. 4760384979 30. 264986 31. 248709 32. 4660264000 33. 328221 34. 3530322919 35. 5060286107 36. 296022 37. 261452 38. 269402 39. 318983 40. 261600 41. 275076 42. 255024 43. 4430281158 44. 264042 45. 261407 46. 262708 47. 262256 48. 373292 49. 271574 50. 259497 51. 260087 52. 283675 53. 306390 54. 259510 55. 258440 56. 255374 57. 325511 58. 307144 59. 254416 60. 256512 61. 250270

2016-2017 ÖĞRETİM YILI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN

ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

249209 259526 306023 259046 265365 278702 241404 254669 3770323141 293024 5050306095 317429 260278 2450271143 3600273183 310179 265946 256177 274376 289721 259514 2810269640 260501 249962 257600 255051 241877 269327 293367

2016-2017 ÖĞRETİM YILI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN

ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

262257 318884 261436 293599 293626 254312 269469 313717 5820286030 262298 260058 258791 262107 290792 317554 273098 300536 269252 262149 305094 314043 258568 307987 262736 261942 262461 261222 279074 1580273082 262384 261179 2870262464 1/2 262317

2016-2017 ÖĞRETİM YILI ÜÇÜNCÜ ÜLKE ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

Sıra No Kimlik Kartı No 1. 315039 2. 261377 3. 262165 4. 269650 5. 261093 6. 265052 7. 274453 8. 262874 9. 285023 10. 264160 1/2 11. 275462 12. 262181 13. 269761 14. 259045 15. 275123 1/2 16. 260564 17. 259845 18. 1870262428 19. 258300 20. 261774 21. 2170322595 22. 265212 23. 5100291772 24. 5320379040 25. 265696 ½ 26. 242156 27. 269460

2016-2017 ÖĞRETİM YILI GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN

ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

Sıra No Kimlik No

1. 1780321315 2. 260450 3. 269385 4. 285300 5. 259235 6. 261278 7. 370100 8. 261277 9. 269789 10. 293321 11. 263964 12. 262156

2016-2017 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

Sıra No Kimlik No

1. 2450263871 2. 248565 3. 307027 4. 271097 5. 306139 6. 253709 7. 359547 8. 257133 9. 261024 10. 260871

2016-2017 ÖĞRETİM YILI LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN

ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

Sıra No Kimlik No

1. 253770 2. 278054

2016-2017 ÖĞRETİM YILI AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN

ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

Sıra No Kimlik No

1. 260221

2016-2017 ÖĞRETİM YILI KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN

ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

Sıra No Kimlik No

1. 278016 2. 5820286093 3. 277948 4. 2180262692 5. 4610284083

2016-2017 ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMESİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY OLAN

ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

Sıra No Kimlik No

1. 301731 2. 261255 3. 246366 4. 261003 5. 275195 6. 262774 7. 260384 8. 261575 9. 275436 10. 269349 1/2 11. 274067 12. 258922 13. 260676 14. 260990 1/2 15. 261242 16. 259100

2016-2017 ÖĞRETİM YILI TC ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK KRİTER ÜSTÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

SIRA NO KİMLİK NO

274024 3470265664 286085 330181 4370265519 4380322778 285615 1330265587 5540273087 4650264989 4730326737 1300262857 263224 285084 261299 262199 260820 271378 285107 255509

2016-2017 ÖĞRETİM YILI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK KRİTER ÜSTÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

Sıra No Kimlik No 1. 261029 2. 261519 3. 259680 4. 259709 5. 271751 6. 293538 7. 262469

2016-2017 ÖĞRETİM YILI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK KRİTER ÜSTÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

Sıra No Kimlik Kartı No 1. 269721 2. 363152 3. 262833

2016-2017 ÖĞRETİM YILI ÜÇÜNCÜ ÜLKE ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK KRİTER ÜSTÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

Sıra No Kimlik Kartı No 1. 274195 2. 293544 3. 293545 4. 301463 5. 274638 6. 274976 7. 259198 8. 261434 9. 1380322769 10. 261839 11. 2680294089 12. 5110261767 13. 264137 14. 258455 15. 5520262150 16. 285049 17. 309182 18. 278581

2016-2017 ÖĞRETİM YILI GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK KRİTER ÜSTÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

Sıra No Kimlik No