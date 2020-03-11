Öksüz: Eczacılar günah keçisi ilan edildi

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, KKTC ve Türkiye’de ilk koronavirüs vakalarının açıklanmasıyla maske, alkol içerikli el sıvısı gibi tıbbi malzemelere yoğun ilgi gösterildiğini, bunu ekonomik fırsata çevirmeye çalışanlar olduğunu söyleyerek, “Fiyatlar konusunda eczacıların günah keçisi ilan edilmesi kabul edilemez” dedi.

“Bugün yaşanan sıkıntının sebebi eczaneler ya da eczacılar değil, önlem alamayanlar, yerli üretimi teşvik etmeyenlerdir. İnsanların hassas noktasından yararlanmak isteyen tedarikçi firmalar var, tıbbı sarfiyatlar Türkiye’de karaborsaya düştü” şekline konuşan Öksüz, “Onun içindir ki kar marjlarımızı düşüreceğiz. Sadece eczacı değil depocu da düşürecek, tedarikçi de düşürecek. Dönem para kazanma dönemi değildir” ifadelerini kullandı.

Ticaret Dairesi ile satış fiyatlarını görüştüklerini belirten Öksüz, “Birleri cebine 400-500 TL daha fazla para koyacak diye bugün vatandaş eczacının yüzüne küfrediyor. Sosyal medyada düştüğümüz durum ortada. Bunlar kabul edilebilir değil” şeklinde konuştu.

Son iki günde fiyatlar konusunda 80 şikayet alındığını, gerekli değerlendirmelerin yapıldığını, cezai işlemlerin başladığını açıklayan Öksüz, “Bu krizi ekonomik fırsata çevirmek isteyenler karşısında bizi bulacak. Bu konuda şikayeti olan vatandaşlar Ticaret Dairesi’ne ve Eczacılar Birliği’ne ulaşsın” dedi.

Öksüz, denetimler sonucunda cezai yaptırımların Ticaret Dairesi tarafından uygulanacağını, meslek ahlak ve etiğini suiistimal edenler için de Eczacılar Birliği’nin gereğini yerine getireceğini söyledi.

Umut Öksüz, Eczacılar Birliği yönetim kurulunun da katılımıyla bugün bir basın toplantısı düzenleyerek, KKTC’de ilk koronavirüs tanısının konduğu dünden itibaren yaşananları değerlendirdi, ülkede kaos yaşandığını, toplumun panik içinde olduğunu söyledi.

Türkiye’de de koronavirüsle ilgili ilk vakanın dün açıklandığını anımsatan Öksüz, bunun tıbbi ürün fiyatlarına yansımasına değindi, dün 35 TL’ye satın aldıkları maskelerin fiyatlarının bugün 100 ile 150 TL arasında değiştiğini, bazı firmaların eczacılara “minimal alım” ve “peşin ödeme” zorunluluğu getirdiğini aktardı.

Şubat ayındaki ilaç zammında da eczacıların topa tutulduğunu söyleyen Umut Öksüz, “İlaç zammını da biz değil, Türkiye beliriyor. İlaçların yüzde 85’i Türkiye’den geliyor. Medikal depoların kaynağı da Türkiye. Türkiye’deki depoların birçoğu şu anda maskeleri ve dezenfektanlar karaborsaya düşürdü” dedi.

Öksüz, “Ellerinde poşetlerle dolaşan, yalvar yakar eczanelerimize maske satmaya çalışanlar var” şeklinde konuştu.

MASKE

Maske konusunda da uyarıda bulunan ve sadece hasta olan kişilerin maske kullanması gerektiğini belirten Öksüz, “Açık havada bile maske kullanan insanlar var. Bu paniği daha da artırıyor” dedi.

“Elimizi alkol oranı yüksek sıvılarla yıkamalı, kişilere 1 metre fazla yaklaşmamalıyız” hatırlatmasında bulunan Öksüz, gerekli bireysel önlemlerin alınmasıyla salgının önüne geçilebileceğini vurguladı.

BELEDİYELERDEN İLAÇLAMA TALEBİ

Koronavirüsle ilgili önlemler konusunda da konuşan Öksüz, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ne bu konuda yazı gönderdiklerini ve belediyelerin sınırları içinde olan eczanelerin önlerinin ve çevrelerinin dezenfekte edilmesini talep ettiklerini söyledi.

Eczanelerin acil servisler kadar yoğun olduğunu belirten Öksüz hükümete, “Belediyelere destek olun, tüm eczanelerin günde en az iki defa dezenfekte edilsin” diyerek seslendi.

Öksüz, yabancı uyruklu öğrencilerin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı çağrılara yeterince kulak asmadığını ya da bu bilgilerin söz konusu öğrencilere ulaşmadığını da söyleyerek, “Bu öğrenciler de panik içinde ve risk altında. Farklı dillerde hazırlanan duyuruların özellikle üniversitelere dağıtılması gerek” dedi.

Öksüz, koronavirüsle ilgili Cumhurbaşkanlığı’nda, Lefkoşa Türk Belediyesi’nde (LTB), Ticaret Dairesi’nde gerçekleşen toplantılara katıldıklarını da anımsatarak, Dünya Eczacılık Federasyonu’nun (FIP) yayınladığı verileri ışığında eczacıların bilgilendirildiğini, gerekli afişlerin de ada genelindeki eczanelere gönderildiğini söyledi.

Öksüz, Eczacılar Birliği olarak üzerlerine düşen görevleri yerlerine getirdiklerini, getirmeye de devam edeceklerini belirtti.