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Alman turistin eşinde virüse rastlanmadı  

11 Mart 2020
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkemizde Corona virüs(covid-19) görülmesinin ardından halka bir kez daha seslenme ihtiyacı hissettiğini açıkladı. Akıncı halka sesleniş konuşmasında önceki gün corona virüs taşıdığı tepit edilen Alman turistin eşinde yapılan testler sonucu virüse rastlanmadığını söyledi. Akıncı’nın açıklaması şöyle;

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Tüm gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz. Tekrar etmek isterim ki yurttaşlarımızın panik yapmasına gerek yoktur” dedi.

“Hep beraber bu sorunu da aşacağımıza yürekten inanıyorum” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle konuştu:

“Marketlerden ihtiyacımızdan fazlasını alarak evlerde stoklamamıza gerek yok; eczanelerde maskeleri toplamamıza ve bunları da stoklamamıza gerek yok. Maskeye ihtiyacı olan insanlar bu hastalığın belirtilerini taşıyanlardır.

Serinkanlı bir şekilde dünyadaki gelişmeleri an be an takip ederken, gerek Güney Kıbrıs’la gerekse de KKTC’deki ilgili makamlar ile iletişim halindeyiz. Tüm gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz.

Tekrar etmek isterim ki yurttaşlarımızın panik yapmasına gerek yoktur. Sadece ve sadece uzmanların bizlere önerdikleri tedbirlere uyalım, bu yeter. Hep beraber bu sorunu da aşacağımıza yürekten inanıyorum.”

 




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