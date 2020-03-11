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Tesadüfün böylesi

Babalar da aynı gün doğumlu

11 Mart 2020

Türkiye’nin ünlü oyuncusu Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygu ilişkisindeki ilginç bir tesadüf gün yüzüne çıktı. Ünlü çiftin doğum günleri aynı. Diğer bir tesadüf ise çiftin babalarının da aynı günde doğmuş olması. Çiftin annelerinin doğum günü ise merak konusu oldu

Türkiye’nin ünlü oyuncusu Burçin Terzioğlu bir süredir spor hocası Umut Duygu ile aşk yaşıyor. Çiftin ilişkileri birlikte çıktıkları Fİlipinler tatilinde paylaştıkları fotoğraflarla ortaya çıkmıştı. Burçin Terzioğlu dün 40 yaşına bastı. Ünlü oyuncu yeni yaşını Instagram sayfasında paylaştığı “Hoş geldin yeni yaşım!” notuyla kutladı. Umut Duygu da dün 36. yaşını kutladı. Duygu, “Yeni yerler göreceğim, yeni insanlar tanıyacağım, kendime daha çok şey katacağım yeni bir yaş daha geldi” notu ile yeni yaşına merhaba dedi. İki sevgili aynı zamanda doğum günlerini kutladı. Babalar da aynı gün doğdu Aynı gün doğan sevgililerin hayatlarındaki tek tesadüf bu değil. Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu’nun babaları da 10 Mart doğumlu.

 




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