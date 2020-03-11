SağlıkYaşam

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü küresel salgın ilan etti

11 Mart 2020

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom,”Koronavirüs karşısında belirleyici bir noktadayız. Hiçbir ülke vakalara sahne olmayacağını zannetmesin, bu fiilen ölümcül bir hata olur” dedi. Tedros, DSÖ’nün mesajının hâlâ ‘Bu virüsün pandemi (küresel salgın) potansiyeli taşıdığı’ yönünde olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Adhanom, Koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri aktardı.

Dünyanın korona virüsü karşısında belirleyici bir noktada olduğunu söyleyen DSÖ Başkanı, “İran, İtalya ve Güney Kore’deki salgınlar, bu virüsün kapasitesini ortaya koyuyor” dedi.

Tedros, “Hiçbir ülke vakalara sahne olmayacağını zannetmesin, bu fiilen ölümcül bir hata olur. Ancak ne umutsuz ne de çaresiz değiliz.” ifadelerini kullandı ve ekledi:

“İlk vakalar için hazır mıyız? İlk vaka geldiğinde ne yapacağız? İzolasyon merkezimiz, yeterli ekipmanımız var mı? Ülkeler şu an bu soruları kendine sormak zorundadır. Dünya Sağlık Örgütü virüse karşı ulusal planlamasını yapmak isteyen tüm ülkelerin yanındadır. Endişe ve panik bize yardımcı olmayacak. İran ve İtalya’daki vakalar bu virüsün nelere kadir olduğunu bize göstermiş oldu. Bu virüs influenza (grip) değil, doğru önlemlerle kontrol altına alınabilir. Bu virüsün pandemik potansiyeli var. Şimdi virüsü önlemek ve hayatları kurtarmak için harekete geçme zamanı” 

Pandemi nedir?

En basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için kabaca üç kriter aranıyor:

  • Yeni bir virüs olması
  • İnsanlara kolayca geçebilmesi
  • İnsandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması

Isınan hava corona virüsü bitirecek mi?

Capitalbank Corona virüs tehdidine karşı hazırlıklı

Les Ambassadeurs Hotel’den Corona virüs için önlem

Onur Air Koronavirüs sebebiyle ücretsiz iptal ve değişiklik hakkı tanıyor

İngiltere coronavirus kabusu! Bakan Dorries de yakalandı

Sylvester Stallone’den corona virüse eldivenli tedbir

Doktor Mehmet Öz’den corona virüs tavsiyeleri

Pegasus: 29 Ekim’e kadar biletlerinizi değiştirebilir/ücretsiz açığa alabilirsiniz

Belediyeler Birliği Covid-19 kararları aldı

İskele Belediyesi’nde ilaçlama çalışmaları

Lefkoşa’nın güneyindeki bütün okullar kapatıldı

Pilli: Ülkede Alman turist dışında vaka yoktur

Koronavirüs kuzeye yapılan gezileri engellemedi iddiası

Girne’nin çeşitli yerlerinde ilaçlama çalışmaları başlatıldı

“Temel ihtiyaç ve gıda maddeleri açısından kıtlık yok”

Harmancı: Faaliyetlerimiz devam ediyor

Cumhurbaşkanı Akıncı: Tüm gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz

Alman turistin eşinde virüse rastlanmadı  

Gönyeli Belediyesi, dezenfekte çalışmaları başlattı

Koronavirüs (Covid-19): Salgına karşı ülkeler hangi önlemleri alıyor?

Koronavirüs Avrupa ve ABD’de hızlı yayılıyor




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Bilim insanları böceklerden elde ettikleri yağ ile yemek yaptılar

Bilim insanları böceklerden elde ettikleri yağ ile yemek yaptılar

9 Mart 2020
Photo of Gözlerimiz, bir şeyi hatırlamak için onu ilk gördüğümüz anı canlandırıyor

Gözlerimiz, bir şeyi hatırlamak için onu ilk gördüğümüz anı canlandırıyor

9 Mart 2020
Photo of Eylem: Mesleğimizi ayaklar altına almanıza asla izin vermeyeceğiz!

Eylem: Mesleğimizi ayaklar altına almanıza asla izin vermeyeceğiz!

9 Mart 2020
Photo of Nazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulundu

Nazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulundu

9 Mart 2020
Photo of Dünyanın en yaşlı erkeği: Koronavirüs endişe verici, ama siz asıl İspanyol gribini görecektiniz

Dünyanın en yaşlı erkeği: Koronavirüs endişe verici, ama siz asıl İspanyol gribini görecektiniz

9 Mart 2020
Photo of Corona Virüste can kaybı 3 bin 800’ü geçti

Corona Virüste can kaybı 3 bin 800’ü geçti

9 Mart 2020
Photo of Coronavirüsü 1 saatte test eden Qiagen 11.5 milyar dolara satılıyor

Coronavirüsü 1 saatte test eden Qiagen 11.5 milyar dolara satılıyor

6 Mart 2020
Photo of Otellerin doluluk oranları açıklandı

Otellerin doluluk oranları açıklandı

6 Mart 2020
Photo of “KKTC’de koronavirüs teşhisi bulunmuyor”

“KKTC’de koronavirüs teşhisi bulunmuyor”

6 Mart 2020
Photo of Perşembe ve cuma günleri yağış bekleniyor

Perşembe ve cuma günleri yağış bekleniyor

6 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı