Sabiha Gökçen’deki uçak kazasına ilişkin ön rapor hazırlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat tarihinde meydana gelen uçak kazası ile ilgili ön rapor savcılığa ulaştı. Raporda “Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği belirlenmiştir” denildi.

Raporda ayrıca, “Taksi yolu civarında manuel frenleme yapılmadığından 6 saniye boyunca hava aracının hızında yavaşlama yönünde değişiklik meydana gelmemiş; hemen akabinde ivedilikle frenleme başlatılmış, pist sonuna kadar bu şekilde devam edilmiştir” ifadeleri yer aldı.