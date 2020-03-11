SürmanşetTürkiye

Sabiha Gökçen’deki uçak kazasına ilişkin ön rapor hazırlandı

11 Mart 2020

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat tarihinde meydana gelen uçak kazası ile ilgili ön rapor savcılığa ulaştı. Raporda “Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği belirlenmiştir” denildi.

Raporda ayrıca, “Taksi yolu civarında manuel frenleme yapılmadığından 6 saniye boyunca hava aracının hızında yavaşlama yönünde değişiklik meydana gelmemiş; hemen akabinde ivedilikle frenleme başlatılmış, pist sonuna kadar bu şekilde devam edilmiştir” ifadeleri yer aldı.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Eczacılar Birliği: Şikayet edin

Eczacılar Birliği: Şikayet edin

10 Mart 2020
Photo of Havayolu şirketleri binlerce uçuşu iptal etti

Havayolu şirketleri binlerce uçuşu iptal etti

10 Mart 2020
Photo of Wuhan’da 100 yaşındaki Çinli corona virüsü yendi

Wuhan’da 100 yaşındaki Çinli corona virüsü yendi

10 Mart 2020
Photo of Koronavirüsün kuluçka süresi ortalama 5,1 gün

Koronavirüsün kuluçka süresi ortalama 5,1 gün

10 Mart 2020
Photo of Futbol için karar perşembe günü

Futbol için karar perşembe günü

10 Mart 2020
Photo of Hentbol, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Güreş, Yüzme müsabakaları iptal

Hentbol, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Güreş, Yüzme müsabakaları iptal

10 Mart 2020
Photo of Marketlerde ve eczanelerde Corona Virüs yoğunluğu

Marketlerde ve eczanelerde Corona Virüs yoğunluğu

10 Mart 2020
Photo of Türkiye’de benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Türkiye’de benzin ve motorine büyük indirim geliyor

10 Mart 2020
Photo of “Covid-19 salgını ülkemizde, hepimize düşen görev ve sorumluluklar”

“Covid-19 salgını ülkemizde, hepimize düşen görev ve sorumluluklar”

10 Mart 2020
Photo of Siber: Aday değilim

Siber: Aday değilim

10 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı