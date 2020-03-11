Koronavirüs Avrupa ve ABD’de hızlı yayılıyor

Çin’in Wuhan kentinde ilk ortaya çıkan ve Türkiye dahil 110 ülkeye yayınan corona virüs (Covid-19) Avrupa ve ABD’de hızla yayılıyor. ABD’de vaka sayısı 1000’i aşarken, ölü sayısı 31’e yükseldi. Avrupa’da ise, İtalya’da vaka sayısı 10 bini geçerken, ölü sayısı 631’e çıktı. Avrupa’da corona virüsün hızla yayıldığı bir diğer ülke ise İspanya. İspanya’da okullar tatil edildi. Corona virüs vaka sayısı 1689’a çıkarken, 36 kişi yaşamını yitirdi.

ABD: TRUMP CORONA VİRÜSÜ HAFİFE ALDI

ABD Başkanı Donald Trump corona virüsü hafife almakla suçlanıyor. Çin’de virüs ortaya çıktıktan sonra açıklama yapan Trump, fazla önlem almaya gerek olmadığını belirterek, nisan ayında sıcaklıkların artmasıyla corona virüsünün kendiliğinden yok olacağını iddia etmişti. Ancak Çin’de corona virüsü vaka ve ölüm sayısı hızla düşerken, ABD’de son iki günde salgın hızla yayılıyor. ABD’de vaka sayısı 1000 aşarken, şu ana kadar 31 kişi yaşamını yitirdi.

ABD’de geçtiğimiz ay Cumhuriyetçi Parti’nin toplantısında corona virüsü vakasına rastlanması sonrası ABD’li beş senatör kendisine karantina uygulamaya başladı. Söz konusu toplantıya ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence de katılmıştı. Beyaz Saray Trump ve Pence’in corona virüsü testi yaptırmasına gerek olmadığını açıkladı. ABD’li ünlü senatör Ted Cruz ise karantina altında olduğunu duyurdu.

AVRUPA ÜLKELERİNDE SON DURUM:

İTALYA: VAKA SAYISI 10 BİNİ, ÖLÜ SAYISI 600’Ü GEÇTİ

Avrupa’da corona virüsün en fazla etkili olduğu ülke İtalya. İtalya Başbakanı Conte ülke çapında karantina ilan ettiklerini duyurmuştu. İtalya ile sınırı olan ülkeler kapıları kapatmıştı. Ülkenin kuzeyi felç olmuş durumda. Vaka sayısı 10 bini geçerken, ölü sayısı 631’e yükseldi. İtalya Demokratik Parti Başkanı Nicola Zingaretti corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Corona virüsün ülkede yavaşladığını gösteren bir belirtiye rastlanmıyor.

İSPANYA: OKULLAR TATİL EDİLDİ, HIZLA YAYILIYOR

İspanya birkaç gün öncesine kadar corona virüsünden etkilenmemiş ülkeler arasında gösteriliyordu. İspanya’da çok kısa bir sürede vaka sayısı 1689’a yükselirken, ölü sayısı 36’ya yükseldi. İspanyol yetkililer okullar ve üniversiteleri kapatma kararı aldı.

FRANSA: ÖLÜ SAYISI 33’E YÜKSELDİ

Fransa’da Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30’dan 33’e, vaka sayısının da 372 artarak bin 784’e yükseldiğini belirtti. Ölenlerin 64 yaş ve üstü oldukları bilgisini paylaşan Salomon, hastalardan 86’sının da durumunun ağır olduğunu söyledi. Salomon, virüs tespit edilen kişilerin yüzde 98’inin iyileştiğini kaydetti. Fransa Kültür Bakanı Franck Riester corona virüse yakalandığını açıkladı. Fransa’da beş milletvekilinde daha corona virüsü tespit edildi.

ALMANYA: BAŞBAKAN MERKEL CORONA’DAN ÜRKTÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Almanya Başbakanı Angela Merkel corona virüsünde ülke nüfusunun yüzde 60 ile 70’inin etkilenebileceğini söyledi. Almanya’da corona virüsü vaka sayısı 1200’ü geçerken, 2 kişi yaşamını yitirdi. Corona virüsünün neden kaynaklandığını bilmedikleri için aşı geliştirilemediğini belirten Merkel, “Bu durum beni ürkütüyor” dedi.

İNGİLTERE: BAŞBAKAN JOHNSON CORONA VİRÜSÜ TESTİ OLABİLİR

İngiltere’de Sağlık Bakanlığı Bünyesindeki Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries’te yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildi. Dorries, “Corona virüs testinin pozitif çıktığını doğrulayabilirim. Bilgilendirildiğim andan itibaren tavsiye edilen tüm önlemleri aldım ve kendimi evde tecrit ettim” dedi. Bakan Dorries ile temas kuran Başbakan Boris Johnson’ın da test edileceği belirtildi. İngiltere’deki vaka sayısı 382’ye yükselirken, ölü sayısı 6’ya çıktı.

HOLLANDA: BAŞBAKAN RUTTE TOKALAŞMAYI YASAKLADI

Hollanda Başbakanı Mark Rutte önceki gün kameraların karşısına geçerek corona virüsü için alınacak önlemlere dikkat çekti. Rutte halktan temastan kaçınmalarını isterken, tokaşmanın sağlık için tehdit oluşturduğunu belirtti. Hollanda’da vaka sayısı 382’ya yükselirken, şu ana kadar 4 kişi yaşımını yitirdi.

DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNDE DURUM NE

Avrupa Birliği’nin kalbi olan Belçika’da corona virüsü vaka sayısı 267’ye çıkarken şu ana kadar 1 kişi yaşamını yitirdi. Almanya sınır kontrollerini arttırırken, Avusturya ve Slovenya virüsün yayılmasını engellemek için İtalya sınırlarını kapattı. Çek Cumhuriyeti ve Polonya ise Almanya sınırındaki kontrollerin sıkılaştırdığını duyurdu. Avrupa Birliği üyesi her ülkede virüs tespit edildi. Yeni tip corona virüs vakalarının sayısı Slovenya’da 47’ye, Macaristan’da 13’e, Arnavutluk’ta 12’ye çıktı. Arnavutluk’ta ilk ölüm yaşandı.

İsveç’te 264’e, Norveç’te 239’a, Yunanistan’da 89’a, Portekiz’de 41’e, Finlandiya’da 40’a, Estonya’da 12’ye, Letonya’da 8’e ve Slovakya’da 7’ye yükseldi.