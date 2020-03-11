Gönyeli Belediyesi, dezenfekte çalışmaları başlattı

Gönyeli Belediyesi, COVID-19 virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla sağlık otoritelerinin belirlediği standartlarda tedbirleri aldığını açıkladı.
Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gönyeli İlkokulu, Fazıl Plümer Eğitim Merkezi, Gönyeli’deki parklar, oyun grupları, otobüsler, otobüs duraklarının dezenfekte edildiği; vatandaşa açık alanlarda gerekli görülen periyotlarda dezenfeksiyon işlemlerinin yapılacağı kaydedildi.
Gönyeli Belediyesi’nin resmi web sayfasında (www.gonyeli.org) koronovirüs hakkında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dokümanlarının yayınlandığı, yarından itibaren evlere bilgilendirici broşür dağıtılacağı da kaydedildi.