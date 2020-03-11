Kıbrıs

İran’da ölü sayısı artıyor

11 Mart 2020

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs, Türkiye’de de kendini gösterdi. Türkiye ve Bolivya’da ilk vakaya rastlandı.

Arnavutluk ve Panama da ise ilk ölümler gerçekleşti. İran’da yeni tip corona virüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354’e, vaka sayısı ise 9 bine yükseldi. Almanya’da ise corona virüs nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 3’e yükseldi. Ukrayna’da toplu etkinlikler yasaklanırken, okullar da 3 hafta süreyle tatil edildi. İşte corona virüste son durum…

Diğer taraftan Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan , devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında, Covid-19 teşhisi konulduktan sonra Tahran’daki Mesih Danişveri Hastanesi’nde tedavi altına alındığını ve hastalığı yenerek taburcu edildiğini söyledi.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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