İran’da ölü sayısı artıyor

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs, Türkiye’de de kendini gösterdi. Türkiye ve Bolivya’da ilk vakaya rastlandı.

Arnavutluk ve Panama da ise ilk ölümler gerçekleşti. İran’da yeni tip corona virüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354’e, vaka sayısı ise 9 bine yükseldi. Almanya’da ise corona virüs nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 3’e yükseldi. Ukrayna’da toplu etkinlikler yasaklanırken, okullar da 3 hafta süreyle tatil edildi. İşte corona virüste son durum…

Diğer taraftan Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan , devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında, Covid-19 teşhisi konulduktan sonra Tahran’daki Mesih Danişveri Hastanesi’nde tedavi altına alındığını ve hastalığı yenerek taburcu edildiğini söyledi.