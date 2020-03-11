Camileri dezenfekte ettik: İbadet kısıtlaması olmayacak!

Din İşleri Başkanlığı, koronavirüs nedeniyle camilerde dezenfekte işlemi yapıldığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın aksi bir tavsiyesi olmadığı sürece, camilerde bu aşamada bir ibadet kısıtlamasına gidilmeyeceğini açıkladı.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay yaptığı yazılı açıklamada, konunun ciddiyetinden dolayı farkındalığı arttırmak ve tedbir alınmasını sağlamak maksadıyla 6 Mart’ta kılınan cuma namazında koronavirüs ve korunma yöntemlerinin bütün camilerde cuma hutbesinde işlendiğini kaydetti.

Atalay “Başkanlığımız, konuyu ciddiyetle takip etmekte, devletimizin ilgili organlarıyla tam bir iş birliği içerisinde, gerekli görülen tüm tedbirleri ivedilikle almaktadır. Bu çerçevede Belediyelerimiz, Sivil Savunma Başkanlığı ve diğer birimlerin de desteğiyle camilerimizin dezenfektesi dünden bu yana yapılmaktadır, görevlilerimiz dezenfektan hazırlama ve kullanma konusunda eğitilmektedir. Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde alınacak önlemleri içeren bir genelge tüm görevlilerimize gün içerisinde ulaştırılacaktır.” ifadelerini kullandı.

“RİSK GRUBUNDAKİLER İBADETLERİNİ EVLERİNDE YAPSIN”

Camilerde alınan önlemler kadar, camilere gelen cemaatin de konuya yüksek hassasiyet göstermesinin önemine değinen Atalay “Başta grip, nezle vb. hastalıklara maruz kalmış olanlar olmak üzere, özellikle sağlık durumu ve yaş bakımından risk grubunda bulunanların koronavirüs salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar ibadetlerini evlerinde yapmaları toplum sağlığı açısından olduğu gibi dini olarak da doğru bir davranış olacaktır.”dedi.

Atalay, zaten virüsten korunmak için bilimsel olarak tavsiye edilen esasları büyük ölçüde dini gereklilik açısından yerine getiren cemaatin, toplu ortamlar ve ibadetler öncesinde ek olarak Sağlık Bakanlığı’nın ve ilgili birimlerin hijyen konusundaki tavsiyelerini birebir uygulamaları durumunda koronavirüs illetinden büyük ölçüde korunabileceklerini düşündüğünü bildirdi.