Siyasi partilerin iki toplumlu toplantısı ertelendi

Slovak Elçiliği ile Güney Kıbrıs’tan Demokrat Parti (DİKO), 18 Mart’ta yapılması planlanan aylık iki toplumlu toplantının, Covid-19 virüsünün yayılmasını engelleme çalışmalarına bağlı olarak ertelediğini duyurdu.

Slovak Elçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ertelemenin, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’tan siyasi partilerin katılımıyla yapılan aylık toplantıların Mart ayındakinin ev sahipliğini yapacak olan DİKO ile toplantıları organize eden Slovak Elçiliğinin ortak kararı olduğu belirtildi.

Toplantının, 29 Nisan’da Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palace Otelinde yer alacağı ifade edildi.