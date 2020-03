Harvey Weinstein 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bir zamanlar “Hollywood’daki en güçlü isim” olarak bilinen eski Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein, New York’ta yargılandığı tecavüz ve cinsel saldırı davasında suçlu bulunmuştu. Weinstein, “basit cinsel saldırı ve tecavüz” ile “ağır taciz”den suçlu bulunurken, daha ağır ceza gerektiren “nitelikli cinsel saldırı ve tecavüz”den ise beraat etmişti.

25 yıla kadar haps istenen 67 yaşındaki Weinstein’in cezası bugün açıklandı. Weinstein karar duruşmasına tekerlekli sandalyede getirildi.

Weinstein’ın avukatları cezada indirime gidilmesini talep ediyor Amerikalı yapımcıya verilecek ‘beş yılın onun için ömür boyu hapis gibi olacağını’ söylüyordu.

Davada cezanın açıklanması sonrası, ünlü yapımcıyı cinsel tacizle suçlayan isimler arasında olan oyuncu Mira Sorvino, karar sonrası “şaşkınlık içinde gözyaşlarına boğulduğunu” söyledi.

23 years. Harvey Weinstein has been sentenced to 23 years in prison for his crimes of rape and sexual assault. I literally cried tears of amazement, gratitude that the justice system has worked on behalf of all of his victims today.

