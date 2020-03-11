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Harvey Weinstein 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı

11 Mart 2020

Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bir zamanlar “Hollywood’daki en güçlü isim” olarak bilinen eski Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein, New York’ta yargılandığı tecavüz ve cinsel saldırı davasında suçlu bulunmuştu. Weinstein, “basit cinsel saldırı ve tecavüz” ile “ağır taciz”den suçlu bulunurken, daha ağır ceza gerektiren “nitelikli cinsel saldırı ve tecavüz”den ise beraat etmişti.

25 yıla kadar haps istenen 67 yaşındaki Weinstein’in cezası bugün açıklandı. Weinstein karar duruşmasına tekerlekli sandalyede getirildi.

Weinstein’ın avukatları cezada indirime gidilmesini talep ediyor Amerikalı yapımcıya verilecek ‘beş yılın onun için ömür boyu hapis gibi olacağını’ söylüyordu.

Davada cezanın açıklanması sonrası, ünlü yapımcıyı cinsel tacizle suçlayan isimler arasında olan oyuncu Mira Sorvino, karar sonrası “şaşkınlık içinde gözyaşlarına boğulduğunu” söyledi.

Harvey Weinstein, eski asistanı Mimi Haley’e cinsel saldırıda bulunma ve eski oyuncu Jessica Mann’e tecavüz etme suçlamalarını kabul etmemişti.

Weinstein’in kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu açıklayan pek çok kadın, #MeToo (Sen de Anlat) hareketinin yayılmasına önayak olmuştu.

Yargıç James Burke, jüriye bu davayı #MeToo hareketi konusunda bir referandum olarak görmemeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ancak ABD’de, Weinstein’ın suçlu bulunmasının, güç sahibi erkeklerin bu gücü cinsel kontrol amaçlı kullanma konusunda kendilerini daha az güvende hissetmelerine ve daha fazla kadının şikayetlerini dile getirmelerine neden olacağı şeklinde yorumlar yapılıyor.

Eski film yapımcısı hakkında 2013’te iki kadına yönelik tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla Los Angeles’ta açılan bir diğer dava ise sürüyor.

Weinstein’i cinsel istismarla suçlayan en az 80 kadın arasında Uma Thurman, Salma Hayek ve Gwyneth Paltrow gibi ünlü oyuncular da bulunuyor.




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