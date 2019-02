Kapasiteler bu!

Bir zamanların derbisinde idik dün. Çetinkaya ile Kaymaklı..

Her Kaymaklı’lı için büyük önem taşırdı Çetinkaya maçları eskiden.

Muhtemelen Çetinkayalılar için de öyle.

Bir zamanların ve eskiden ifadelerini kullandım çünkü dün itibarı ile Çetinkaya-Kaymaklı diye bir derbi artık kalmamıştır. Böyle bir hava veya ortam yoktu dün. Bu tarihi de bir köşeye not edelim..

Çetinkaya’da cezalı Doğukan’ın eksikliği maçın ilk 44 dakikasında çok hissedildi. Sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçtikten sonra Kaymaklı topa daha fazla sahip olmayı başardı ve 27de de beraberlik golü geldi.

İlk devrenin son dakikasında gole giden topu gol çizgisinde elle engelleyen Kaymaklı’dan Mehmet Koyuncu’nun sebebiyet verdiği penaltı ve gördüğü kırmızı kart maçın kader anı oldu. Çetinkaya penaltıdan 2-1 öne geçerek soyunma odasına bu üstünlükle girerken, Kaymaklı 10 kişi kaldığı gibi 2-1 geriye de düşerek mental olarak çöktü.

İkinci devre bütün oyun kontrolünü elinde tutan ve iki gol daha bulan Çetinkaya Doğukan ve Faye’siz güzel bir galibiyete imza attı.

Kaymaklı’da işler yine yolunda gitmiyor. Haftalardır forma giyen Rifat rahatsız olduğu için kadroda yoktu. Cezası biten Bahadır savunma ortasındaki yerine geri dönünce Sena yine kulübeye çekildi. İskele ve Kaymaklı serüveninde hep savunmada oynayan Sercan sağ açıkta maça başladı, sağ bek oldu sol bek maçı bitirdi. Muhammed Nazik orta sahadan sol beke çekildi 64’te oyundan alındı. Sağ bek oynayan Berkem savunma ortasında oyuna başladı, orta sahanın sağında maçı bitirdi.

İlk devrenin en etkili adamı Asare devre arası ayrıldıktan sonra 2 hafta önce geri geldi. Geçtiğimiz hafta ilk maçına ilk 11’de başlatıldı, dün 56da oyuna alındı. Kaptan Hüseyin Adal her zamanki gibi savunma önünde maça başladı, kaleci önünde maçı bitirdi. Ramadan 4-1’de oyuna girdi, Osman Şanverdi şans bulamadı.

Geçen hafta yazdım ve sordum. İlk devre tüm takımın güveni, savunmada hava toplarının hakimi Keita’yı ne akla mantık gönderdiler birileri hesabını sorar umarım. Yönetim mi istedi, teknik heyet mi istedi bunu ne için yaptı birilerinin bunu açıklaması gerek.

Gidişat iti değil Kaymaklı’da. Dün kaleci Raif de çok kötüydü. Kötü takımda iyi olmayı becermek zaten çok zor ama iyiye gideceklerine kötüye doğru giden bir Kaymaklı var.

Sonuç olarak Çetinkaya sahip olduğu kapasitenin sonucunda 4-1 galip gelirken, Kaymaklı da kapasitesinin karşılığını aldı.