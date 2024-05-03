Haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi, 26 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasındaki haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İki ithal, iki yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Daireden yapılan açıklamada, ithal ürünlerden alınan 37 numunenin 35’inin temiz çıktığı, limit üstü bitki koruma ürünü içeren iki numuneye rastlandığı ifade edildi.

Menteş Kardeşler Tic. Ltd.’e ait Elma Golden’da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün firmanın isteği üzerine imha edildiği belirtilen açıklamada, Non Foods’a ait Elma Golden’ın da firmanın isteği üzerine imha edileceği kaydedildi.

Açıklamada, yerli ürünlerden alınan 20 numunenin 18’inin temiz olduğu, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen bir ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen bir numuneye rastlandığı ifade edildi.

Tatlısu köyü sakini Abdullah Özdilek’e ait fasulyede tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imha edildiği kaydedilen açıklamada, aynı üreticiye ait hıyardan alınan ikinci numunede limit üstü bitki koruma tespit edilmesi nedeniyle ürünün hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu belirtildi.