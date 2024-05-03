Darts Birinci Ligde son tango - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mayıs 3, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Darts Birinci Ligde son tango

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Darts Birinci Ligde son tango

KKDF Süper Lige çıkacak 4. ve son takım haftaya oynanacak son hafta maçları neticelerine göre belli olacak.

Fota Darts Derneği şampiyonluğunu önceden garantilediği Darts Birinci Ligde 2. , 3. ve 4. sırayı alacak takımların sıralaması KKDF tarafından 7 Mayıs Salı günü oynatılmasına karar verilen Kuzey Kıbrıs Fenerbahçeliler Derneği – Gazimağusa Darts Birliği, Fota Darts Derneği – Alsancak Yeşilova Spor Kulübü ve Girne Avcılık Atıcılık Atıcılık Kulübü – Vadili Darts Derneği maçları sonrasında belli olacak. Bu 3 maç dışında kalan Darts Birinci Lig son hafta maçları ise 6 Mayıs pazartesi oynanacak.


2 Mayıs Perşembe akşamı oynanan maçların sonuçları ve oluşan puan durumu aşağıdaki gibidir;

 

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Tags:Darts Birinci Ligi
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