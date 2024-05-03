Özsoy’dan AIPS Başkanı Merlo’ya mektup

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) toplantısında hazır bulundu. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD)’nin yardımı ile 86. AIPS Kongresi’nin gerçekleştiği İspanya’nın Santa Suzanna kentine giden KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve Genel Sekreter Hüseyin Köprülü, AIPS Genel Başkanı Gianni Merlo ile görüşme fırsatı buldu ve Kıbrıslı Türk spor yazarlarının sorunlarını anlatan bir mektup sundu.

AIPS’in bu yıl İspanya’nın Santa Susanna bölgesinde düzenlediği 86’ncı kongresine giden Başkan Necati Özsoy ve Genel Sekreter Hüseyin Köprülü, kongre kapsamında katılımcılarla kurmuş oldukları yakın ilişkilerle, Kıbrıs Türk Spor Yazarları’nın yabancı ülkelerle işbirlikleri konusunda görüşme yapma fırsatı buldular.

Kongre kapsamında başta AIPS Genel Başkanı Gianni Merlo ve AIPS 2. Başkanı Esat Yılmaer olmak üzere birçok ülkeden gelen temsilciyle de görüşmeler yapma fırsatı yakalayan Özsoy ve Köprülü, Merlo’ya Kıbrıslı Türk Spor Yazarları Derneği’nin tesislerini, faaliyetlerini, üye yapısını özetleyen bir video ve yazılı bir mektup sundu.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette sohbet etme imkanı bulunan AIPS Başkanı Gianni Merlo, Kıbrıslı Türk spor yazarlarının temsilcilerini görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirirken, Kıbrıs’taki siyasi sorunun devam ettiğini, bunun da resmi katılım konusunda sıkıntılar yarattığını ifade etti.

Merlo ile görüşmelerinin ardından AIPS 2. Başkanı Esat Yılmaer ile de bir görüşme gerçekleştiren Özsoy, Türkiye Spor Yazarları Derneği adına Genel Başkan Oğuz Tongsir’e desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti ve Esat Yılmaer’e hediye takdiminde bulundu.