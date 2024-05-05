Geçitköy bölgesinde elektrik kesintisi olacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mayıs 5, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Geçitköy bölgesinde elektrik kesintisi olacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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elektrik kesintisi

Kıb-Tek, yarın Geçitköy bölgesinde yaklaşık 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını bildirdi.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında, Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka’nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Civarı, İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ, Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy bölgelerine elektrik verilemeyecek.


Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması ve bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirlerin alması istendi.

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Tags:Elektrik kesintisi
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