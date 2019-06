Justin Bieber’dan Tom Cruise’a kafes dövüşü teklifi

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, Amerikalı oyuncu Tom Cruise’a kafes dövüşü teklifinde bulundu.

25 yaşındaki Bieber, 56 yaşındaki Cruise’a “Tom, bu maça çıkmazsan korkağın tekisin ve bu utançtan asla kurtulamazsın” dedi.

Bieber bu çağrısını Twitter hesabından yaptı.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?

