İradeye çifte darbe hükümeti bitirdi

Yüksek Seçim Kurulu’nun uyarılarına rağmen bir günde iki tören düzenlendi. YSK’nın “yasadışıdır, yapamazsınız” demesine rağmen seçimle bağlantılı olduğu açık ve seçik ortada olan törenleri polis uzaktan izledi

MARAŞ KISMEN AÇILDI: Türkiye, UBP Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Tatar’a, Pazar günü yapılacak olan seçimde avantaj sağlamaya yönelik olduğu apaçık belli olan büyük bir operasyon yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tatar’ı yanına alarak Maraş’ın sahil şeridinin açılması talimatı verdi

METHİYELER DÜZDÜ: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçitköy Barakjına yeniden su verilmesi ve Maraş’ın açılışının ilan edildiği ve canlı olarak ı yayınlanan Beştepe’deki törende Başbakan sıfatıyla Tatar’a methiyeler düzdü. “Bu güzel gelişmeler için Tatar’ı kutluyorum” dedi

ÇİFTE BAĞLANTI: Beştepe’deki törende önce Geçitköy Barajı’na ardından da Kapalı Maraş’a video konferansla bağlantı kuruldu. Kapalı Maraş’ta hazır bekleyen Büyükelçi Başçeri, Belediye Başkanı Arter ve GKK Komutanı Tümgeneral Topaloğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğa’na “Talimatınızla Perşembe günü halkın kullanımına açılıyor” ifadeleri kullanıldı

DEMOKRASİ KİRLETİLDİ: Demokrasiye müdahale için tertip edilen çifte törende Kapalı Maraş’ın sahil şeridi ile Kenedi ve DEMOKRASİ caddelerinin yarından itibaren KKTC halkının kullanımına açıldığı duyuruldu. Adı DEMOKRASİ olan cadde demokrasiye müdahalenin aracı oldu

HP ÇEKİLDİ: Erdoğan’ın Ersin Tatar’a destek verircesine Ankara’da düzenlediği “Maraş ve su şovu” hükümet krizine yol açtı. HP Parti Meclisi hükümetten çekilme kararı aldı

“SESSİZ KALAMAZDIK”: HP Genel Başkanı Yenal Senin: Halkın iradesini yaralayan bu gelişme karşısında HP olarak sessiz kalamazdık. Hükümetten çekiliyoruz. Yeni bir hükümetin kurulması sorumluluğuyla yolumuza devam ediyoruz

AVANTAJ: Akıncı: “Sırf adaylardan birine avantaj sağlamak amacıyla Ankara’da ve Kıbrıs’ta yapılan bu düzenlemeler seçimlerimize yapılan müdahalenin bir başka boyutunu oluşturmaktadır”

YÜZ KARASI: Akıncı: “Yüksek Seçim Kurulu kararları hiçe sayılarak tamiratı tamamlanan su borusu ve kapalı Maraş konusunda yapılan törenler, demokrasimiz açısından yüz karasıdır”

BM Genel Sekreteri Guterres, Ankara’da yapılan Maraş’ın sahil şeridinin açılacağına ilişkin açıklamaya tepki gösterdi, Güvenlik Konseyi kararlarını hatırlattı

CTP Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman yaptığı paylaşımda “Yüksek Seçim Kurulu kararları görmezden gelinerek yapılanların doğrudan doğruya seçime yönelik bir müdahale olduğu ve bunun ülkemiz demokrasisi açısından kabul edilemeyeceği açıktır.” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Tatar’ın Maraş operasyonunu eleştirerek seçime yönelik adreksiyon olarak değerlendirdi

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Denktaş, UBP Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Tatar’ın Ankara yaptığı Maraş’ın açılış ilanı ile kendini komik duruma düşürdüğünü söyledi

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yaptığı açıklamada “seçimlere 4 gün kala adaylardan birine avantaj sağlamak adına, kapalı Maraş’la ilgili düzenlenen törenin seçimlere yapılan açık müdahalelerin en somut örneğidir” dedi

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Koalisyon ortağı Halkın Partisi’nin hükümeti bozması üzerine ilk açıklamayı yaptı. Tatar, Anayasal süreç işleyecek, süreç tamamlanıncaya kadar Hükümetimiz görev başında olmaya devem edecektir” dedi.