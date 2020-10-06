Özyiğit: Kıbrıs Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecektir

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit sosyal medya paylaşımnda “Seçimlere 4 gün kala adaylardan birine avantaj sağlamak adına, hem su, hem de kapalı Maraş’la ilgili düzenlenen törenler seçimlere yapılan açık müdahalelerin en somut örneğidir.” dedi

İşte o paylaşım:

Sürecin başından beridir söylüyoruz. Bu seçim demokrasiye müdahalenin her şeklini yaşadık. Otellerde, üniversitelerde, belediyelerde, muhtarlıklarda, spor kulüplerinde, her yerde… Bunu görmeyip duymayan kalmadı. Ama en çok da bunu bildiği halde sesimizi yükselttiğimizde bize “kavgacı” diyenler gönlümüzü yaraladı.

Hele ki bugün yaşananlar Kıbrıs Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Seçimlere 4 gün kala adaylardan birine avantaj sağlamak adına, hem su, hem de kapalı Maraş’la ilgili düzenlenen törenler seçimlere yapılan açık müdahalelerin en somut örneğidir.

Kimse kusura bakmasın ama bugün yaşananlara, olayın aktörleri kadar bugüne kadar bunu görmezlikten gelenlerin de payı vardır.