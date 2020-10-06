Fuat Topaloğlu: Eylemi askıya aldık, önceliğimiz üyelerimiz ve taşıdığımız çocuklarımız

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada çocukların ve velilerin mağdur olmaması için yapacakları araçlı eylemi askıya aldığıklarını duyurdu.

İşte o paylaşım:

Koronavirüs salgınının ülkemizde patlak verdiği Mart ayından bu yana evine ekmek götüremeyen biz taşımacılar, yeniden başlayan eğitim ve öğrenim döneminde çocuklarımız ve velilerimizin mağdur olmaması adına, süresiz olarak başlatacağımızı açıkladığımız araçlı eylemimizi askıya aldığımızı duyurmak istiyoruz.

Bugün, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın daveti üzerine, Bakanlık Müsteşarları’nın da katıldığı bir toplantıya davet edildik.

Grev kararımıza rağmen bu toplantıya, taşıyacağımız çocuklar ve değerli üyelerimizin sorumluluğuyla katıldığımızın altını çizmek isterim.

Toplantıda, bize yapılan teklif; mağdur olacak olmamıza rağmen, 1 Kasım’a kadar taşımacılığa devam etmemiz yönünde olmuştur.

Bu kapsamda bizlere, ek bir protokol imzalanması yönünde teklif sunulmuştur.

Mağduriyetleri ortadan kaldırmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi herhangi bir siyasi malzemeye alet olmamak adına, 1 Kasım’a kadar büyük bir fedakârlık göstererek, söz konusu protokole imza atmayı kabul ettik.

Söz konusu protokol, yarın saat 09.30’da imzalanacaktır.

Lakin şunun vurgulamak isteriz ki, bu protokolü; 1 Kasım 2020 tarihi itibariyle taleplerimizin kabul görüleceği sözüyle imzalamayı kabul etmiş durumdayız.

Kar-İş, üyeleriyle birlikte bu bir ayı, büyük fedakârlıklarla aşacaktır ve bu fedakârlıklar, siyasiler için değil; ülkemiz için, çocuklarımızın mağdur olmaması için verilecektir.

Bizler Kar-İş olarak, müzakere masalarından asla kaçmadık ancak üyelerimizi ve taşıyacağımız çocuklarımızı mağdur edecek her teklifi de geri çevirdik…