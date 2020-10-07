Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 35 milyonu aştı

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 salgını dünyaya yayılmaya devam ediyor.

COVID-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, vaka sayısı dünya genelinde 35 milyonu geçerken, 1 milyon 51 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, dünyada virüs bulaşan 27 milyon 1185 kişi iyileşti.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke şöyle sıralandı:

“Hindistan (5 milyon 718 bin 802), ABD (4 milyon 910 bin 328), Brezilya (4 milyon 295 bin 302), Rusya (988 bin 576) ve Kolombiya (766 bin 300).”

Türkiye’de de virüs bulaşan 287 bin 599 kişi sağlığına kavuştu.

İşte ülkelerin koronavirüs vakaları ve ölümlerine ilişkin paylaştığı son rakamlar:

Şili, Ekvador ve Bolivya’da COVID-19 kaynaklı ölümler artıyor

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 33 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 70’e çıktı.

Ülkede COVID-19 vaka sayısı 1560 artışla 473 bin 306’ya, iyileşenlerin sayısı 445 bin 418’e ulaştı.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 21 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgında ölü sayısı 11 bin 702’ye yükseldi.

Vaka sayısının 717 artarak 142 bin 56’ya çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 120 bin 511 oldu.

Bolivya’da ölü sayısı 8 bin 129 oldu

Bolivya basınında çıkan haberlere göre de ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 artarak 8 bin 129’a, vaka sayısı ise 239 artışla 137 bin 107’ye ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 98 bin 7 kişi iyileşti.

İspanya’da COVID-19 vakalarındaki yüksek artış devam ediyor

Sağlık Bakanlığı’nın güncellediği verilere göre, dün 813 bin 412 olan vaka sayısı bugün 11 bin 998 artışla 825 bin 410 oldu.

COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 261 arttı. Bakanlık son 7 günde 484 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 32 bin 486’ya çıktığını duyurdu.

Salgına karşı en sert önlemlerin uygulandığı, giriş ve çıkışların kısıtlandığı Madrid özerk yönetimi, yeni vakaların 3’te 1’inden fazlasının tespit edildiği bölge oldu.

Portekiz’deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı COVID-19’dan son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 427 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

COVID-19 vakalarında 1 Haziran’dan bu yana günlük verilerde en yüksek sayının açıklanması dikkati çekti.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 2032 olurken, vaka sayısı da 80 bin 312’ye çıktı.

İtalya, COVID-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 677 yeni vaka açıkladı

Sağlık Bakanlığı’nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 2 bin 677 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Salgının başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 330 bin 263 oldu. Aktif COVID-19 hasta sayısı da 60 bin 134’e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 28 artarak 36 bin 30’a çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 1418 artarak 234 bin 99 oldu.

Vaka sayısındaki artışlar nedeniyle İtalyan hükümeti, önlemleri ve önlemlere uymayanlara yönelik cezai yaptırımları arttırmayı değerlendiriyor.

Hükümet, açık alanlarda maske takılmasını ülke genelinde uygulamayı ve maskesiz çıkanlara da 400 avro ile 1000 avro arasında para cezası uygulamayı öngörüyor.

Fransa’da son 24 saatte 10 bin 489 COVID-19 vakası belirlendi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 66 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 32 bin 365’e ulaştı.

Fransa’da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 489 artışla 634 bin 763’e yükseldi.

Hastanelerde 1426’sı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 398 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 615 artışla 99 bin 295’e çıktı.

COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 9’a ulaştı.

Ülkede yoğun bakım hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Fransa’da 3 Ekim’de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla, salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Fas, Lübnan, Cezayir ve Bahreyn’de COVID-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgında 41 kişi daha vefat etti ve 2 bin 553 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle can kaybı 2 bin 410’a, vaka sayısı da 137 bin 248’e yükseldi.

İyileşen hasta sayısı ise 2 bin 18 artarak 115 bin 354’e ulaştı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, COVID-19’dan 10 kişi daha yaşamını yitirdi ve 1261 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 424’e, vaka sayısı da 46 bin 918’e çıktı.

Ülke genelinde COVID-19 teşhisi konulan 625 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 20 bin 490 oldu.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 5 kişi daha yaşamını yitirdi ve 129 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1773’e, vaka sayısı da 52 bin 399’a yükseldi.

İyileşen hasta sayısısı ise 91 artarak 36 bin 763’e ulaştı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 454 kişinin enfekte olduğu, 458 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle toplam can kaybının 262’ye, vaka sayısının da 73 bin 116’ya yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 67 bin 933’e ulaştığı aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 251 yeni vaka tespit edildiği, 229 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 126 bin 943 olduğu aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 123 bin 893’e ulaştığı kaydedildi.

Yeni can kaybının görülmediği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 216 kişi yaşamını yitirdi.