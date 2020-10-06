Lefkoşa’da çarpışma: 1 yaralı

Lefkoşa Bedreddin Demirel Caddesi, Önder Süpermarket’in önünde saat 01.00 sularında henüz ismi bilinmeyen HB 171 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek çarpışmaya sebebiyet verdi.

Haber: Hakan Topaloğlu

İş yeri olarak kullanılan mülklere çarpan sürücü iki iş yeri ve bir araca çarparak durabildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre söz konusu şahıs yüksek hızla araç kullanırken ve direksiyon hakimiyetini kaybetti.

“Hayati tehlikesi yok”

Sağlık personellerinden edinilen ilk bilgiye göre araç sürücüsünün alkollü ve yaralı olduğu fakat hayati bir tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri henüz olay yerine ulaşmadığı olayda yaralı araç sürücü Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.