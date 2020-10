Tatar: Ülke yararına doğru bir karar değildir

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Koalisyon ortağı Halkın Partisi’nin hükümeti bozması üzerine ilk açıklamayı yaptı. Tatar, Anayasal süreç işleyecek, süreç tamamlanıncaya kadar Hükümetimiz görev başında olmaya devem edecektir” dedi.

Tatar’ın açıklaması:

HALKIMIZ MÜSTERİH OLSUN

Koalisyon ortağımız Halkın Partisi’nin hükümetten çekilme kararı alması sonrasında Anayasal süreç işleyecek, süreç tamamlanıncaya kadar Hükümetimiz görev başında olmaya devem edecektir. UBP olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Herkes müsterih olsun Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimimizi yapacak ve yeni, parlak bir geleceğe doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında diğer koalisyon seçeneklerini de erken seçimi de gündemine alacak ve halkımız için en doğru kararı verecektir. Halkın partisinin insanımızın özlemle beklediği Türkiye’den yeniden ülkemize su gelmesinin gerçekleştiği, Maraş’ın tarihi bir kararla ,Türkiye’nin de tam desteği ile açıldığı gün hükümetten çekilme kararı alması bize göre ülke yararına doğru bir karar değildir. Her iki konuda da ivedilik söz konusu olduğu için bugün Ankara’da gereken açıklamalar yapılmıştır. Bizzat ben Maraş’ın açılması kararımızı kesinleştirince Sayın Dışişleri Bakanımızı aradım ve kendisine durumu bildirdim. Konuşmam içinde de kendisine konuyla ilgili çalışmalarından dolayı teşekkür ettim Hal böyleyken Sayın Bakan’ın devre dışı bırakıldıklarını iddia etmesi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Maraş bu ülkenin zenginliği, Maraş bu ülkenin vizyonu olacaktır, buna engel olacak her eylem halkımızın vicdanında sorgulanacaktır. Bizim beklentimiz bu meselenin milli bir mesele olarak görülmesidir. Bugünkü canlı yayın açıklamamda; Maraş meselesini, her türlü siyasi rekabetin ve tartışmanın üzerinde milli bir dava olarak gördüğümü ve tüm siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını bu milli davaya davet ettiğimi belirtmiştim.

Tekrar vurguluyorum: UBP dün ve bugün olduğu gibi yarın da halkımıza hizmete devam edecek, uygulamaya koyacağı projelerle halkımızın refah seviyesini, yaşam kalitesini yukarı çekecektir.