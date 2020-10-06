Senin: Devletteki bütünlüğün bozulmasının sebebi Sayın Ersin Tatar’dır

Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi bu akşamki olağanüstü toplantısında koalisyon hükümetinden çekilme kararı aldı.

Karara gerekçe olarak Başbakan Ersin Tatar’ın Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Maraş konusunda yaptığı açıklama konusunda, önceden sorduğu halde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a bilgi vermemesi gösterildi.

HP Parti Meclisi, bu akşam Emekliler Cemiyeti lokalinde olağanüstü toplandı.

Hükümetten çekilme kararını HP Genel Başkanı Yenal Senin, toplantının ardından açıkladı.

SENİN: “BAZI KONULARI SİNEYE DAHİ ÇEKTİK”

Yenal Senin, HP’nin hükümette bulunduğu olağanüstü dönemde halka karşı sorumluluğunun bilinciyle hareket ettiğini ve gerek ekonomik kriz gerekse salgınla ilgili üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Krizin yoğun olduğu dönemlerde ülkenin hükümetsiz kalmaması için bazı konuları sineye dahi çektiğini ifade eden Senin, kararlarının gerekçelerini açıklamaya şöyle devam etti:

“Bugün yaşananlarla devletimizin kurumlarının hiçe sayıldığı bir durum yaratılmış ve ulusal çıkarlarımız açısından çok önemli olan Maraş açılımı gibi hassas bir konu riske edilmiş ve hatta Sayın Ersin Tatar tarafından tam anlamıyla bir seçim malzemesi haline getirilmiştir.

Dış politikayla doğrudan ilgili olan ve üstelik Bakanlar Kurulu kararıyla yetkili kılınan Dışişleri Bakanlığı ve aynı zamanda Maraş açılımının mimarı olan Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay devre dışı bırakılmıştır.

HP’nin Kapalı Maraş’ın sahilinin sivil kullanıma açılmasıyla ilgili herhangi bir tereddüdü yoktur.

Öte yandan toplumun gözü önünde cereyan eden ve vicdanları yaralayan son hadiseler karşısında sessiz ve tepkisiz kalmamız mümkün değildir.

Bizim için Kıbrıs Türk halkının iradesi esastır. Bu nedenle HP PM hükümetten çekilme kararı almıştır.”

YENİ HÜKÜMETE KADAR SORUMLULUK BİLİNCİYLE…

HP Genel Başkanı Yenal Senin, yeni hükümet kurulana kadar sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerini belirterek kararlarının memlekete hayırlı olmasını diledi.

“MARAŞ AÇILIMININ GERÇEK MİMARLARI HP VE ÖZERSAY”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Senin, HP’nin ve Özersay’ın Maraş’ın açılımının gerçek mimarları olduğunu söyledi. Maraş’ın seçim malzemesi yapılmadan, uluslararası hukuka aykırı hareket etmeden, seçim sonrasında açılması konusunda görüş belirttiklerini anlatan Yenal Senin, “HP’nin bugün yapılan açılımı destekleyen bir yapısı vardır” dedi.

“2015’TE GÜLENLER, BUGÜN PROJEYE ORTAK OLMAYA ÇALIŞIYOR”

Bu konu üzerinde yapılacak spekülasyonların sadece seçim yatırımı olduğunu ifade eden Senin, “Bizim tutumumuz 2015’ten beri bellidir. Önemli olan, 2015’te buna gülenlerin, ciddiye almayanların bugün bu projeye ortak olmak için gösterdiği çabalardır” ifadelerini kullandı.

“ÖZERSAY TELEFONDA SORDU, TATAR BİLGİ VERMEDİ”

“Bu durumu seçime müdahale olarak yorumluyor musunuz?” sorusuna şu karşılığı verdi:

“Mevcut durum belki de seçime müdahale olarak düşünülebilir ancak bizim için burada önemli olan devletin bütünlüğünün bozulmasıdır. Sayın Başbakan’ın bu adımı attığında, bu ziyareti yapacağında Maraş’ı açacağı konusunda herhangi bir bilgiyi hükümet ortağına vermemesidir. Bilakis, Sayın Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, bu konuyu gün içinde kendisine telefonla sorduğunda, bu konuda herhangi bir bilgi vermemesidir. Bu tutarsızlığın ve devletteki bütünlüğün bozulmasının sebebi Sayın Ersin Tatar’dır.

UBP-HP KOALİSYONU 1 HAZİRAN 2019’DA GÜVENOYU ALMIŞTI

15 ay süren dörtlü koalisyon hükümetinin bozulmasının ardından UBP Genel Başkanı Ersin Tatar başkanlığında kurulan UBP-HP koalisyonu kabinesi 22 Mayıs 2019’da Cumhurbaşkanı’na sunulmuş ve Cumhuriyet Meclisi’nde 1 Haziran 2019’da güvenoyu almıştı.

Kabinedeki 3 HP’li bakan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’dan oluşuyor.

UBP-HP Koalisyonu’nda bu yıl 19 Haziran’da Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel görevden alınmış ve yerine Kutlu Evren atanmıştı.