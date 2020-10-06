BM: Tek taraflı eylemlerden kaçınılmalı

BM Genel Sekreteri sözcüsü Maraş’ın sahil şeridinin açılmasına yönelik yapılmış olan açıklamada endişe duyduğunu belirtti.

Genel Sekreter sözcüsü, Birleşmiş Milletler’in Maraş ile ilgili pozisyonunun ilgili Güvenlik Konseyi kararları ile şekillenmiş olduğunu ve bu pozisyonda herhangi bir değişiklik olmadığını hatırlattı.

Kıbrıs‘ta gerginlik yaratacak ve diyaloğun yeniden başlamasını veya görüşmelerin gelecekteki başarısını engelleyecek tek taraflı adımlardan kaçınılması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Genel Sekreter tüm taraflara aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için diyalog çağrısı yapar ve tarafları bir araya getirmeye hazır olduğunu tekrar eder” ifadeleri kullanıldı.