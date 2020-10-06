Özersay: Maraş seçim malzemesi yapıldı

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Kapalı Maraş ile ilgili bakanlar kurulu kararının olmadığını hatırlatarak, Başbakan Ersin Tatar’ın Maraş konusunu seçim malzemesi yaptığını vurguladı. Kudret Özersay’ın açıklaması şöyle: Bugün yapılan açıklamalar halihazırda gerek kapalı Maraş içerisinde, gerekse yan tarafındaki Derinya bölgesinde sivillerin kullanımına açık olan sahil bölgelerine yenilerinin eklenmesi anlamı taşımaktadır, yani mülkiyete dair düzenlemeleri de içeren kapalı Maraş’ın açılması projesi bu değildir. Bir başka ifadeyle kapalı Maraş’ın askeri bölge statüsü devam etmektedir, kaldı ki bu statünün değişebilmesi için bir Bakanlar Kurulu kararı gerekir. Özetle bugün atılan adım Bakanlar Kurulu’nun karara bağladığı ve bugüne kadar tarif ettiğimiz kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk yönetimi altında açılması ve oradaki özel mülkün tasarrufunun eski sakinlerine verilmesi projesinin hayta geçirilmesi anlamı taşımamaktadır. Bu Maraş’ın açılması değil, Maraş’a dair açıklamadır…

Bu adımdan bugün sayın Tatar’ı aramam üzerine sadece birkaç saat önce haberdar oldum. Daha önce defalarca kapalı Maraş’ta seçime sayılı günler kala atılacak herhangi bir adım ancak ve ancak bu kadar önemli bir projenin seçim malzemesi yapılması ve zarar görmesi sonucunu doğurur demiştim. Şimdi tam da öyle bir noktadayız.

Bugün bu ülkede tek başına iktidar değil bir koalisyon olduğunu ve bu kadar önemli kararların birlikte alınmasının şart olduğunu belli ki sayın tatar halen daha anlayamamış, öğrenememiştir. Devletin başı olmaya, Cumhurbaşkanı olmaya aday olan birisinin devletin nasıl çalıştığını bilmiyor ya da göz ardı ediyor olması vahimdir.