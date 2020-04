Pink ve oğlu da coronavirüse yakalandı

Dünya genelinde 800 binden fazla insana bulaşan corona virüs ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak Ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve 3 yaşındaki oğlu Jameson’ın iki hafta önce koronavirüse yakalandığını açıkladı. İşte detaylar ve corona olan diğer ünlü isimler…

PINK

Ünlü şarkıcı Pink: Ben ve 3 yaşındaki oğlum virüse yakalandık

Ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve 3 yaşındaki oğlu Jameson’ın iki hafta önce koronavirüse yakalandığını açıkladı.

40 yaşındaki Pink, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “İki hafta önce üç yaşındaki oğlum ve ben Covid-19 semptomları gösteriyorduk” diye başladı. Sonra da şöyle sürdürdü: “Şanslıydık ki aile hekimimiz sayesinde test yaptırdık. Sonuç pozitif çıktı” dedi.

Pink, ailesinin o süreçte karantinada olduğunu, kendisiyle birlikte Jameson’ın da iki hafta boyunca karantinada kaldıklarını ve aile hekiminin önerilerini yerine getirdiklerini belirtti. Birkaç gün önce kendilerine yeniden test yapıldığını ve bu kez sonucun negatif çıktığını belirtti.

ALEXINA GRAHAM

Victoria’s Secret ilk kızıl saçlı mankeni olarak tanınan Alexina Graham, ABD’den ülkesi İngiltere’ye dönerek sosyal izolasyon uygulamasına rağmen corona virüs’e yakalanmaktan kurtulamadı. Corona virüs semptomları gösteren 30 yaşındaki model Graham hastaneye kaldırıldı. Ateşinin yükseldiği ve nefes darlığı çektiği açıklanan İngiliz manken sosyal medya paylaşımında durumunun kötü olmadığını ve hastanede tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

CHARLOTTE LAWRENCE

Amerikalı 19 yaşındaki şarkıcı Charlotte Lawrence’ın corona virüs testi pozitif çıktı. Oyuncu Christa Miller ile senarist Bill Lawrence’ın kızı olan Charlotte Lawrence, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla deneyimini anlattı. “Tamamen iyileşeceğim” diyen genç şarkıcı, “İçeride kalın. Lütfen. Hasta hissetseniz de hissetmeseniz de içeride kalın. Anne babanızı düşünün. Büyükanne ve büyükbabanızı düşünün” çağrısı yaptı.

ANDREW JACK

Star Wars filmi oyuncusu ve aksan koçu Andrew Jack, 76 yaşında corona virüsten hayatını kaybetti.

Daha önce corona virüs testi pozitif çıkan İngiiz oyuncunun durumunun ağırlaşması ve diğer belirtilerin artması üzerine kurtarılamadığı belirtildi.

Star Wars’ta Major Caluan Ematt karakterine hayat veren Andrew Jack’in eşi Avustralya’da karantinada olduğundan Jack’in son anlarında yanında yer alamadı. Eşi, Twitter’dan, “Bugün bir adamı kaybettik. Andrew Jack’e iki gün önce corona virüs teşhisi konuldu” notunu yazdı.

Oyuncu en son Batman filmi için yıldız oyuncu Robert Pattinson’a koçluk yapıyordu. Aynı zamanda Sherlock Holmes, Yüzüklerin Efendisi, Captain America ve Siyah Giyinen Adamlar gibi filmlerde de görev yapmıştı.

IDRIS ELBA

Corona virüs testi pozitif çıkan ve karantinaya giren İngiliz oyuncu Idris Elba hastalığı atlattığını açıkladı. Eşi Sabrina Dhowre-Elba ile birlikte iki haftalık karantinayı geride bırakan 47 yaşındaki oyuncu, “Bir astım hastası olarak en kötüsünü yaşayacağımı düşündüm ama şükürler olsun ki kurtuldum” dedi.

Eşiyle birlikte iyi olduklarını söyleyen Elba, tıpkı hastalığın başında olduğu gibi hala herhangi bir belirtisini taşımadıklarını belirtti.

Elba, daha önce yaptığı sosyal medya açıklamasında, hangi belirtilere sahip olduğunu soran hayranlarına, “Çok fazla belirtim olmadı. Test yaptırdığımda vücut ağrılarım ve baş ağrım vardı” diye konuşmuştu.

Elba, corona virüsü, en son görüştüğü Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi Sophie Trudeau’nun eşinden kaptığını doğrulamıştı.

SABRINA DHOWRE ELBA

Idris Elba’dan bir hafta sonra eşinin de testi pozitif çıktı. 29 yaşındaki Sabrina Dhowre-Elba, Idris Elba’nın testi pozitif çıktıktan sonra karantinada onunla birlikte kalmaya devam etti. ABD’li ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’e konuşan ve “Onunla birikte olmak istedim” diyen Sabrina Dhowre-Elba, kararından dolayı pişman olmadığını söyleyerek, Idris Elba’ya bakması için ‘bir eş içgüdüsü’ hissettiğini öne sürdü. Sabrina Dhowre’un göz göre göre eşinden virüsü kapması eleştiri konusu oldu.

PRENS CHARLES

Corona tedavisi gören Prens Charles iyileşerek karantinadan çıktı.

Geçen hafta, Galler Prensi Charles’ın corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti. Evinde kendini karantina altına alan 71 yaşındaki Prens, 7 günlük karantina sonrası iyileşerek izolasyondan çıktı.

Eşi Camilla’nın test sonucu ise negatif çıkmıştı. Çift, aynı evde ama farklı odalarda karantinaya girmişti.

Kraliyet konutu Clarence House’tan yapılan açıklamada, “Galler Prensi’nin corona virüs test sonucu pozitif çıktı. Hafif belirtiler görüldü, onun dışında sağlık durumu iyi. Son birkaç gündür evinden çalışıyor. Cornwall Düşesi’ne de test yapıldı ancak virüse rastlanmadı. Hükümet ve sağlık çalışanlarının tavsiyeleri üzerine Prens ve Düşes İskoçya’daki evlerinde kendilerini karantinaya aldı” denilmişti.

JOE DIFFIE

Country müziğin efsane ismi Joe Diffie corona virüsten hayatını kaybetti. Grammy ödüllü şarkıcı 61 yaşındaydı.

Diffie’nin ölümü sonrası sözcüsü, “Grammy ödüllü country müzik efsanesi Joe Diffie, 29 Mart Pazar günü corona virüs komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi bu zamanda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini bekliyor” açıklamasını yaptı.

Ünlü şarkıcı, 27 Mart Cuma günü, kendisine corona virüs teşhisi konulduğunu açıklamış, “Uzmanların bakımı altındayım ve şu anda tedavi görüyorum. Ailem ve ben şu zamanda mahremiyetimize saygı gösterilmesini bekliyoruz. Bu salgın sırasında toplumdan ve tüm hayranlarımdan uyanık, temkinli ve dikkatli olmalarını hatırlatmak istiyorum” demişti.

Bugüne dek 20’den fazla country müzik hiti çıkaran Joe Diffie’nin en bilinen besteleri Home, If the Devil Danced (In Empty Pockets), Third Rock From the Sun, Pickup Man ve Bigger Than the Beatles şarkılarıydı.

ŞİMURA KEN

Japon komedyen Şimura Ken, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, “Japonya’nın Robin Williams’ı” olarak nitelendirilen 70 yaşındaki Şimura, 20 Mart’ta yüksek ateş ve ağır zatürre teşhisiyle Tokyo’daki bir hastaneye kaldırıldı.

Şimura’nın bir gün sonra solunum cihazına bağlandığı, bir daha bilincinin yerine gelmediği ve 23 Mart’ta Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kariyerine 1974’te “Drifters” adlı komedi grubuyla başlayan ve ABD’li komedyen Jerry Lewis’den ilham aldığını söyleyen Şimura’nın ölümü, Japonya’da büyük üzüntüyle karşılandı.

TILL LINDEMANN

Rammstein grubunun solisti Till Lindemann’ın yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Lindemann’ın Moskova’daki bir konserden dönerken ateşi yükseldi ve Berlin’de hastaneye kaldırıldı. Lindemann’a yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

57 yaşındaki müzisyenin yoğun bakımda karantinaya alındığı belirtildi. Ünlü müzisyenin durumunun şu an daha iyi olduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı da aktarıldı.

PLACIDO DOMINGO

79 yaşındaki İspanyol opera sanatçısı Placido Domingo’nun yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle yaptırdığı corona virüs testi, pozitif çıktı. Domingo, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ancak ateş ve öksürük şikayetiyle test yaptırdıklarını belirtti.İtalyan tenor Luciano Pavarotti ve İspanyol tenor José Carreras ile kurduğu The Three Tenors grubuyla üne kavuşan Domingo ve ailesi, bir süredir sosyal izolasyonda.

HARVEY WEINSTEIN

Tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunan Hollywood’un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein’in corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

68 yaşındaki yapımcının 23 yıllık cezası açıklandıktan sonra gönderildiği Riker Adası Cezavi’nde hastalandığı öğrenilmiş ve Weinstein hastaneye kaldırılmıştı.

Weinstein, corona’ya yakalandığı belirlendikten sonra ABD’nin Buffalo şehri yakınlarındaki Wende Islah Evi’nde karantinaya alındı.

Cezaevi’nden yapımcının durumuyla ilgili doğrulama ya da yalanlama yapılmazken cezaevinde iki kişide coona virüse rastlandığı belirtildi.

23 yıl hapis cezasına çarptırılan Weinstein’in Riker Adası’ndayken virüsü kaptığı düşünülüyor.

Şimdi en az 38 kişinin enfekte olduğu New York’ta, virüsün görüldüğü Rikers Adası da dahil olmak üzere tedbir amaçlı geniş çaplı bir çalışma yürütülüyor.

New York’taki Rikers Adası’nda bulunan kötü şöhretli cezaevinde sadece 2 gün kalan Weinstein, Rikers Adası Hapishanesi’nden maksimum güvenlikli Wende Islah Evi’ne edilmişti.

DAVID BRYANT

Bon Jovi grubunun klavyecisi ve kurucularından olan David Bryant corona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Gönderisinde bir haftadır hasta hissettiğini ve bunun üzerine test yaptırdığını söyleyen müzisyen, her gün biraz daha iyi hissettiğini ve hayranlarına endişe etmemeleri gerektiğini söyleyerek pozitif mesajlar verdi.

MAROUANE FELLAINI

Kariyerinin büyük bir kısmını Avrupa’da geçrien ancak şimdi Çin’de Shandong Luneng takımında top koşturan Belçikalı futbolcu Marouane Fellaini’de corona virüs çıktı. Çin’de liglerin 18 Nisan’da başlayacak olması sebebiyle 20 Mart’ta ülkeye dönen futbolcu 14 günlük karantinaya alınmıştı. Yapılan kontroller sonrası 32 yaşındaki Fellaini’nin corona virüs testi pozitif çıktı. Karantinada tedavisine devam edilen tecrübeli futbolcu, Çin Süper Ligi’nde corona virüse yakalanan ilk isim oldu.

Premier Lig’de Everton ve Manchester United’da oynayan futbolcu, 2019’da Çin takımına transfer olmuştu.

DYBALA VE ORIANA SABATINI

Corona virüs salgını İtalya’da yayılmaya devam ederken, Serie A’da forma giyen futbolcuları da etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak Juventus’un yıldız isimlerinden Dybala da kendisi ve kız arkadaşı Oriana Sabatini’nin Corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

DYBALA: MÜKEMMEL DURUMDAYIZ

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Arjantinli yıldız, “Herkese merhabalar COVID-19 testinin sonuçlarını aldığımızı ve hem Oriana’da, hem de bende sonuçların pozitif çıktığını bildirmek isterim. Neyse ki mükemmel durumdayız. Mesajlarınız için herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Dybala, İtalyan devi Juventus’ta Rugani ve Matuidi’nin ardından Corona virüs testi pozitif çıkan 3’üncü futbolcu oldu.

INDIRA VARMA

Game of Thrones dizisinin yıldızlarından Indira Varma, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dizide Ellaria Sand karakterine hayat veren 46 yaşındaki İngiliz oyuncu, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “Yataktayım ve pek iyi değilim. Güvende ve sağlıklı kalın, yakınlarınıza karşı dikkatli olun” dedi.

Varma, açıklamasından kısa bir süre önce, Game of Thrones’taki rol arkadaşı Emilia Clarke ile birlikte Londra’daki Playhouse Theatre’da sahneleyecekleri The Seagull adlı oyunun provasında ekiple birlikte çektirdiği selfie’yi paylaşmıştı.

Şimdi Emilia Clarke’ın hayranları onun da corona virüse yakalanmış olabileceğini düşünüyor.

KEVIN DURANT

NBA’ın ünlü basketbolcusu Kevin Durant’ın corona virüs testleri pozitif çıktı. Durant, yaptığı açıklamada, “Herkes dikkatli olsun, kendine dikkat etsin ve karantinada kalsın. Bunu da atlatacağız” dedi. Ayrıca Brooklyn Nets’den ismi açıklanmayan 4 oyuncunun daha salgına yakalandığını açıkladı.

ITZIAR ITUNO

La Casa De Papel dizisinde Müfettiş Raquel Murillo karakterini canlandıran Itziar Ituno, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Hesabından bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Ituno, şunları söyledi: “Cuma gününden beri ateş ve kuru öksürük gibi semptomlarım vardı. Bugün testin sonuçlarını aldık. Pozitif çıktı. Benim durumum hafif ama bünyesi zayıf insanlar için çok tehlikeliyim. Bu bir saçmalık değil, farkında olun, hafife almayın, hayatı tehlikede olan bir sürü insan var. Bunun ne kadar ilerleyeceğini daha bilmiyoruz. Şimdi dayanışma zamanı. Evde kalın ve başkalarını koruyun! Kendinize iyi bakın.”

Dışarı çıkmakta ısrar edenleri ‘bencil’ olmakla suçlayan Lawrence, “Bu salgını durdurma gücüne sahibiz. Dolayısıyla lütfen lütfen kendinizi izole edin. Dayanın. Bilgilenin. Uyanık olun ve başkalarını da uyandırın” ifadesini kullandı.

VITTORIO GREGOTTI

Barcelona Olimpiyat Stadı’nın planlayıcılarından İtalyan mimar Vittorio Gregotti, corona virüs nedeniyle 92 yaşında Milan’da hayatını kaybetti.

İtalya medyası Gregotti’nin önceki gün corona virüse bağlı zatürre nedeniyle öldüğünü açıkladı. Gregotti, 1990 İtalya Dünya Kupası’nda kullanılan Marassi Stadyumu, Milan’daki Arcimboldi Operası gibi önemli yapıları tasarlayan isimdi. Ayrıca Venedik Mimarlık Bienali’nin kavramsal altyapısının oluşturulmasında teorileriyle önemli rol oynamıştı.

RACHEL MATTHEWS

Son olarak Batwoman ve Frozen 2 adlı filmlerde yer alan Rachel Matthews, corona testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

26 yaşındaki genç oyuncu beş gün boyunca neler yaşadığını da gün gün anlattı.

Birinci gün: Boğaz ağrısı, yorgunluk ve baş ağrısı.

İkinci gün: Hafif ateş, korkunç vücut ağrıları, üşüme, akciğerimde yoğun bir ağrı. Kuru öksürük başladı. İştahım yok.

Üçüncü gün: Ateş yok, yoğun vücut ağrıları, akciğerlerim kötüleşti, kuru öksürük, nefes darlığı, aşırı yorgunluk ve iştahım yok.

Dördüncü gün: Semptomlar daha hafif hale dönüştü. Ancak nefes darlığı var. Ayrıca bazen koku ve lezzet duyumu kaybediyorum. Hala iştahım yok.

Beşinci gün: Her şey az ya da çok aynı. Daha fazla kendim gibi hissediyorum. Nefes darlığı, iştahsızlık, yorgunluk, tat ve koku alamama devam ediyor.

KRISTOFER HIVJU

Dünyaca ünlü Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde rol alan Kristofer Hivju (Tormund), corona virüse yakalandı. Sosyal medya hesabından eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşan Hivju, belirtilerin hafif olduğunu ancak hastalığın yayılmasını önlemek için ailesiyle birlikte evde kalacağını belirtti.

OLGA KURYLENKO

James Bond serisi oyuncularından Olga Kurylenko, yaptırdığı corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

2008 yılında çekilen Quantum of Solace’ta ‘Bond kızı’ olarak rol alan 40 yaşındaki oyuncu, bir hafta boyunca ateş ve halsizlik şikayeti yaşamasının ardından kendisine teşhis konulduğunu açıkladı.

Şu anda evinde karantina altında kalan Kurylenko, penceresinden manzarasını sosyal medya hesabında “Evde kilitliyim” mesasıyla paylaştı.

Ukrayna doğumlu Fransız vatandaşı olan oyuncu mesajında, “Temel belirtilerim ateş ve halsizlikti. Kendinize iyi bakın ve bunu ciddiye alın” yazdı.

Kurylenko, Quantum of Solace filminde Bolivyalı ajan Camille Montes karakterine hayat vermişti.

Kurylenko, hastalanmadan önce The Bay Of Silence adlı filmin çekimlerini tamamlamıştı. Oyuncunun ayrıca rol aldığı Fransız yapımı Sentinelle adlı filminin post prodüksiyonu ağustosa ertelendi.

Ayrıca son James Bond filmi Ölmeye Zaman Yok’un (No Time To Die) nisandaki vizyon tarihi de corona virüs nedeniyle kasıma ertelenmişti.

ELIAQUIM MANGALA

İspanyol kulübü Valencia’da Ezequiel Garay’ın ardından Eliaquim Mangala da virüse yakalandı.

Virüs testininin pozitif çıktığını sosyal medya üzerinden açıklayan Mangala; “Bugün corona virus’e yakalandığımı öğrendim. İyi hissediyorum ve semptomların hiçbiri bende yok. Semptomları göstermeden de virüsü taşıyabileceğimizi öğrendim, temastan kaçının. Evde karantina altına aldım kendimi” ifadelerini kullandı.

Coronavirüse yakalanan diğer ünlüler:

TOM HANKS

DANIELE RUGANI – JUVENTUS

SOPHIE TRUDEAU – KANADA BAŞBAKANI JUSTIN TRUDEAU’NUN EŞİ

GOBERT & MITCHELL – UTAH JAZZ (BASKETBOL)

NADINE DORRIES – İNGİLTERE SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI

JAROSLAW MIKA – POLONYA GENELKURMAY BAŞKANI

MIKEL ARTETA – ARSENAL (TEKNİK DİREKTÖR)

FRANCK RIESTER – FRANSA KÜLTÜR BAKANI

CALLUM HUDSON ODOI – CHELSEA

İSHAK CİHANGİRİ – İRAN CUMHURBAŞKANI HASAN RUHANİ’NİN YARDIMCISI

HÜBERS & HORN – HANNOVER

SALVATORE FARINA – İTALYA KARA KUVVETLERİ KOMUTANI

MANOLO GABBIADINI – SAMPDORIA

DAVID SASSOLİ – AVRUPA BİRLİĞİ PARLAMENTOSU BAŞKANI

TREY THOMPKINS – REAL MADRID (BASKETBOL)

EVANGELOS MARINAKIS – OLYMPIAKOS (OLYMPIAKOS VE NOTTINGHAM FOREST TAKIMLARININ SAHİBİ)

NEDEN BU KADAR ÜNLÜ VİRÜSE YAKALANDI?

2019’un son günlerinde görülen corona virüs bugün yaklaşık 500 bin insana bulaşmış durumda. Peki neden bu kadar çok ünlü ismin corona virüs testi pozitif çıkıyor? Fast Company bu soruyu evrimsel biyolog Carl Bergstrom’a sordu. Washington Üniversitesi’nden görev alan Bergstrom ünlülerin çoğumuza göre daha fazla etkileşim içinde olmasından dolayı corona virüs kapma risklerinin matematiksel olarak daha yüksek olduğunun altını çizdi.

Bergstrom teorisini şu ifadeler ile savundu: “Ünlü isimler daha fazla seyahat ediyorlar ve daha fazla insanla daha fazla birebir etkileşime geçiyorlar. Hastalık ağ modellerine göre enfeksiyon, yüksek bağlantılı noktalarda erken dönemlerde meydana geliyor ve zirveye ulaşıyor.”