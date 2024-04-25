Cumhurbaşkanı Tatar: Acınızı paylaşıyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsias Davası’nı takip etmek için Adıyaman’da bulunan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin Başkanı Ruşen Karakaya ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsias Davası’nı takip etmek için Adıyaman’da bulunan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin Başkanı Ruşen Karakaya ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Adıyaman’daki mahkeme sürecini izleyen Kıbrıs’tan giden kafileye selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Ünal Üstel, siyasiler, aileler ve sivil toplum örgütlerinden oluşan kafilenin, Kıbrıs Türkü adına orada olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, “Yüreğim sizlerle Adıyaman’da” dedi. Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile telefon görüşmesi yaptığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, bağımsız Türk Yargısına güvendiklerini Kıbrıs Türkü için hassasiyet gösteren dava sürecinde, adaletin yerini bulması için gereken istişarelerin yapılması ricasında bulunduğunu ifade etti.

“Yüreğim sizlerle Adıyaman’da”

Ruşen Karakaya’da konuşmasında her zaman yanlarında olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti. Zor bir süreçten geçildiğini ifade ederek, Türk Adaletine güvendiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsias Davası’nı takip etmek için Adıyaman’da bulunan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin Başkanı Ruşen Karakaya ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Adıyaman’daki mahkeme sürecini izleyen Kıbrıs’tan giden kafileye selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Ünal Üstel, siyasiler, aileler ve sivil toplum örgütlerinden oluşan kafilenin, Kıbrıs Türkü adına orada olduğunu vurguladı.

Tatar: Acınızı paylaşıyorum

Şampiyon Meleklerin isimlerinin yaşatılması için üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bugün Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji’ni ziyaret ettiğini, öğretmen ve öğrencilerle görüştüğünü dile getirdi. Halkın tek yürek olduğunu tek tesellinin adaletin yerini bulması olduğuna vurgu yapan Tatar, “Acınızı paylaşıyorum. Yaptığınız çalışmalarla olağanüstü gayret gösteriyorsunuz. Kalbim sizlerledir. Gelişmeleri yakından takip edip, gerekli istişarelerin yapılmasını sağlayacağım” dedi. Ruşen Karakaya’da konuşmasında her zaman yanlarında olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti. Zor bir süreçten geçildiğini ifade ederek, Türk Adaletine güvendiklerini kaydetti.