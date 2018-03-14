14 Mart 2018

Sinema

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Kaybedenler Kulübü Yolda’nın afişi yayınlandı

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Albinizmi “Kar Taneleri”yle anlattı, uluslararası festivalde ödül aldı

Mor Ufuklar
Sinema

“Mor Ufuklar”a 15 ödül

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Avengers, 230 milyonluk rekor kırdı

kısmet
Sinema

“Kısmet”in çekimleri tamamlandı

Kısmet filmi
Sinema

“Kısmet” filminin çekimleri tamamlandı

Cinemall Sinema
Sinema

Cinemall basına tanıtıldı

Sinema

Ayla’ya bir ödül daha

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Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

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Matrix gerçek oluyor (500 milyon dolarlık proje)

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