Aileler ve siyasilerden oluşan heyet Adıyaman’da

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın görüşülecek İsias Otel davası için aileler ve siyasilerden oluşan yaklaşık yüz kişilik heyet Adıyaman’a ulaştı.

Heyet, 6 Şubat depreminde Şampiyon Meleklerin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel’le ilgili davanın ikinci duruşması için Adıyaman’a geldi. Ercan Havalimanı üzerinden önce İstanbul’a giden heyet, ardından Adıyaman’a geçti. Depremde aynı otelde yaşamını yitiren bazı tur rehberlerinin aileleri de İstanbul’da heyete katıldı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek İsias Otel davasının ikinci duruşması saat 09.00’da başlayacak.