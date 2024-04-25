Aileler ve siyasilerden oluşan heyet Adıyaman’da - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Nisan 25, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Aileler ve siyasilerden oluşan heyet Adıyaman’da

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Aileler ve siyasilerden oluşan heyet Adıyaman’da

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın görüşülecek İsias Otel davası için aileler ve siyasilerden oluşan yaklaşık yüz kişilik heyet Adıyaman’a ulaştı.

Heyet, 6 Şubat depreminde Şampiyon Meleklerin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel’le  ilgili davanın ikinci duruşması için Adıyaman’a geldi. Ercan Havalimanı üzerinden önce İstanbul’a giden heyet, ardından  Adıyaman’a geçti. Depremde aynı otelde yaşamını yitiren bazı tur rehberlerinin aileleri de İstanbul’da heyete katıldı.


Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek İsias Otel davasının ikinci duruşması saat 09.00’da başlayacak.

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Tags:Adıyamanİsias Otel davası
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