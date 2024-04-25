Güvercinlik’te Mercek Operasyonu: 2 tutuklu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Nisan 25, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Güvercinlik’te Mercek Operasyonu: 2 tutuklu

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Mercek Operasyonu

Güvercinlik’te dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Mercek Operasyonu kapsamında iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, operasyon çerçevesinde G.K.’nin (E-46) kontrolündeki iş yerinde arama yapıldı.


Aramada, toplam 700 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerlerinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet el yapımı cam pipo tespit edilerek, emare olarak alındı.

G.K. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.D.(E-52) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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Tags:KKTCMercek Operasyonumetafetaminuyuşturucu
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