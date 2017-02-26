26 Şubat 2017

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Onan Ltd Dünyanın En Büyük Gıda Fuarında

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Onan Ltd Dünyanın En Büyük Gıda Fuarında
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Dubai’de World Trade Center’da düzenlenen ‘Gulfood 2017’ fuarında KKTC’den Onan Ltd. de temsil ediliyor.

 

Dubai’de  26 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında gerçekleşmekte  olan gıda fuarını her yıl yüz binin üzerinde kişi ziyaret ediyor. Açılışı dün gerçekleşen fuarda beş bini aşkın katılımcı  firmanın ürünleri sergileniyor. Fuar dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olarak kabul ediliyor.

 

15 yıldır Kuzey Kıbrıs’ta iç piyasada Maestro markasıyla hizmet veren Onan SU Frozen Foods Ltd. ilk defa yurt dışında katıldığı fuarda standına gösterilen ilgiden oldukça memnun.
Onan Ltd. fuara katılmasının nedenini açıklarken “Hedefimiz iç piyasada yakalamış olduğumuz başarıyı ihracat sektöründe de sürdürmektir. Dubai’de dünyanın en büyük gıda fuarına katılarak bunun ilk adımını attık. Burada ürünlerimizin  tanıtımını yapıyoruz. Bu arada fuarı bir fırsat bilerek yeni ticari bağlantılar kuruyoruz. Standımıza gösterilen ilgi ilk günden çok güzel” ifadelerini kullandı.

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