Değirmenlik’te gündem Amani

TRANSFER OLABİLİR:

Değirmenlik takımının en önemli oyuncularından Amani’nin takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. 3 maç cezası bulunan Amani bunlardan birini kupada diğer 2’sini ise ligde çekecek

Süper Lig’in Lefkoşa bölgesi takımlarından Değirmenlik’te Mustafa Özarabacı’dan boşalan teknik direktörlük görevini yardımcısı İzzet Kaçmaz’ın yürüteceği kesinlik kazanırken takımdaki transfer çalışmaları da derinden ilerlemeye devam ediyor.

Yeşil beyazlı kulübün etkili futbolcularından Amani yabancı transfer döneminde rağbet gören futbolculardan. Amani için Değirmenlik Kulübü’ne tekliflerin yapıldığı öğrenilirken, bu hafta içinde daha net gelişmeler olabileceği belirtildi.

3 maç cezası bulunan Amani bunlardan birini kupada diğer ikisini ise ligde çekecek.

Yabancılar denenmeye devam

Peter’in 25 maç ceza alması sonrasında iyi bir yabancı futbolcu daha getirmeyi düşünen Değirmenlik yapılacak olan hazırlık maçlarında kesin kararını verecek. Mevcut olarak takımda antrenmanlara ve maçlara çıkan 3 yabancıya ilaveten 1-2 yabancı daha getirecek olan Değirmenlik en iyi ismi belirlemeye çalışacak.

Yarın Tatlısu ile hazırlık maçı yapacak olan Lefkoşa ekibi hafta sonunda bir maç daha oynayacak.