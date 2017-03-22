Arda Turan: Ben gidince kaç tane Türk oyuncu gelecek göreceğiz

Arda Turan hakkında çıkan eleştirilere yanıt verdi. Yeterince saygı görmediğini savunan Arda, “Ben buralardan gidince Barcelona’ya, Atletico Madrid’e kaç tane oyuncumuz gelecek, göreceğiz” dedi.

Barcelona forması giyen milli futbolcu Arda Turan, yeterince saygı görmediği görüşünde. Fanatik gazetesine konuşan Arda, hakkında çıkan eleştirilere yanıt verirken, dünyanın en büyük kulüplerinden birinde Türkiye’yi temsil ettiğinin altını çizdi.

Popüler bir isim olmasının normal karşılanması gerektiğini ifade eden yıldız futbolcu, “İnsanlar sürekli, “Her yerde Arda var” diyor. Tabii ki; her yerde ben olacağım. Yüzyıllık tarihe baksınlar. Kaç tane Arda Turan var. Ben buralardan gidince Barcelona’ya, Atletico Madrid’e kaç tane oyuncumuz gelecek göreceğiz. Hak ettiğim saygıyı görmek istiyorum” diye konuştu.

Hakkında sürekli olumsuz yorumlar yapıldığını savunan Arda Turan, Barcelona’nın Paris Saint Germain’i 6-1 yendiği tarihi maçı örnek gösterdi. Arda, “6-1’lik maçta ne yaptın? diyorlar.. Ne mi yaptım? Tarihin en büyük maçında, en kritik anında belki ‘kurtarıcı’ olarak oyuna girdim. Hangi gözle izliyorsun maçı veya nasıl bir bakış açısı bu. İyiyi değil, kötüyü görüyoruz. Eleştiri olur ama önemli olan iyisini, güzelini görmek” dedi.

“Milli Takımda 18 maç kaybetmemişim. Hırvatistan’la İspanya’ya yenildik diye, daha elenmemişken ıslıklandım. Yaşadıklarımı hala hatırlıyorum. Yazık günah değil mi” ifadelerini kullandı.