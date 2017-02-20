20 Şubat 2017

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ABD’nin yeni yıldızı Somalili Halima

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ABD’nin yeni yıldızı Somalili Halima
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ABD’de düzenlenen Miss Minnesota güzellik yarışmasında tüm dikkatleri üzerine çeken tesettürlü manken Halima Aden şimdilerde podyumlarda fırtına gibi esiyor.

Halima Aden ismini bir kenara yazın. Yakında pek çok defilede, reklamlarda onu görmeniz mümkün olacak. Nasıl mı? Hemen anlatalım.
halima1Halima aslen Somalili ama Amerika’da yaşıyor. Kenya’da bir göçmen kampında dünyaya gelen Aden, zorlu hayat koşullarında yaşamını sürdürürken, ülkenin karışık durumu nedeniyle ailesiyle ABD’ye göç etti.
ekran-alintisi3Geçtiğimiz kasım ayında ise Miss Minnesota güzellik yarışmasına katılan ilk türbanlı kadın olarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Yarı finale kadar gelen Halima Aden belki yarışmayı kazanamadı ama hikayesi, güzelliği bir anda onu zirveye taşımaya yetti!
halima19 yaşındaki genç kıza yarışma sonrası adeta teklif yağdı. Gigi ve Bella Hadid’in ajansı IMG’nin kadrosuna da katılan Aden en son Kanye West’in Yeezy defilesinde sahneye çıkma şansı yakaladı. Şimdi ise CR Fashion Book’ta yer alan Halima Aden’i bakalım yakında hangi projelerde göreceğiz…

Halima Aden Kanye West'in Yeezy defilesinde

Halima Aden Kanye West’in Yeezy defilesinde

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