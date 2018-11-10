Vücudunuzun Magnezyuma ihtiyacı olduğunun 9 göstergesi

Sürekli olarak yorgunluktan ya da stresle başa çıkamamaktan mı şikayetçisiniz? Belki de sıkıntınız sürekli bir yerlerinizin tutullmasıdır. Magnezyum eksikliği pek çok farklı sıkıntıya yol açabiliyor, vücudumuzda gerçekleşen pek çok kimyasal tepkime bu minerale ihtiyaç duyuyor. Magenzyum eksikliğinin sık görülen belirtilerini listeledik, ancak bu sorunları yaşıyorsanız bir uzman tavsiyesine mutlaka başvurun.
-Tatlı Kriziniz Tutuyorsa
-Kas Ağrıları ve Kramplardan Çekiyorsanız
-Uykusuzluk Yaşıyorsanız
-Kemik Hastalıkları Geçiriyorsanız
-Asidik Reflü Sorununuz Varsa
-Çok Stresli ya da Çok İlgisizseniz
-Kabızlık Çekiyorsanız
-Yorgunluk Hissiniz Geçmiyorsa
-Şiddetli Baş Ağrıları Yaşıyorsanız