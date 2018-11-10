Türkiye

10 Kasım töreninde ‘Atatürk ilah değil’ diyen kadın gözaltına alındı

Ölümünün 80. yıl dönümünde Edirne’de düzenlenen törenlerde bir kadın Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Atatürk anıtında düzenlenen törende saat 09.05’te saygı duruşunda bulunulduğu esnadan tören alanının yanından geçen E.Ş. isimli kadın, “Atatürk ilah değildir, Allah’ın kanunları var. Atatürk Batı’nın kanunlarını getirdi” diye bağırmaya başladı.

Tören alanından uzaklaştırılan kadın, Atatürk’e hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

 

Kaynak: Sputniknews TR




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