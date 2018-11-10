Dünya

Ürdün’de sel oldu 9 kişi hayatını kaybetti

ORTA VE GÜNEY KESİMLER BAŞTA OLMAK ÜZERE ÜLKEDE ETKİLİ OLAN SELLERDE 9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ürdün’de aşırı yağışların neden olduğu sel sebebiyle 9 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, yaptığı yazılı açıklamada, orta ve güney kesimler başta olmak üzere ülkede etkili olan yağışlardan dolayı oluşan selde hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a yükseldiğini, 9 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında sivil savunma ekiplerinden bir dalgıcın da öldüğünü teyit eden Guneymat, bu ekiplerin mahsur kalan binlerce kişiyi kurtardığı bilgisini paylaştı.

Guneymat, tüm devlet kurumları ve hükümetin, kriz yönetim merkezinde teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA da Silahlı Kuvvetler’in, sel felaketinin ardından arama kurtarma operasyonları için takviye sağladığını duyurdu.

Ürdün’de şiddetli yağışlar sebebiyle ekim ayında, Ölü Deniz bölgesinde oluşan selde de 21 kişi yaşamını yitirmişti.

 




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