Soner’den klipte Madelein bombası

“Boza Boza” adlı sürpriz maxi single çalışmasındaki 2. Şarkısı olan “Tarifi Zor” adlı çalışmasını kliplendirdi. Klipsiz olarak Youtube’da 30 Milyon izlenmeye ulaşan “Tarifi Zor“ şarkısının söz ve müziği Soner Sarıkabadayı, düzenlemesi Osman Çetin ve Aerro, Mix’i Özgür Yurtoğlu, Mastering’i ise Çağlar Türkmen imzası taşıyor.

Maxi single’ın çıkış şarkısı olan ve 58 Milyon izlenme rakamı ile Pdnd Müzik YouTube kanalının izlenme rekorunu geliştiren “Boza Boza”nın klibinde hapishanede bir mahkûmu canlandıran ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı, “Tarifi Zor”un klibine hapishaneden çıkış görüntüleriyle başlayarak hikâyenin devamını Beykoz Kundura Fabrikası’nda Coşkun Turgut yönetmenliğinde kliplendirdi.

Soner Sarıkabadayı’ya klipte Miss Columbia güzellik kraliçesi Madelein Camelo Lopez eşlik etti.

Soner Sarıkabadayı’nın ve Madelein Camelo Lopez’in klip imajını ise ünlü marka danışmanı Selim Akar yaptı. Klipte özel bir teknikle klonlanan Soner Sarıkabadayı, klip hikâyesi ve görüntüleri ile ezberleri tekrar bozacak.