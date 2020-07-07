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Şimdi Molehiya zamanı

7 Temmuz 2020
Molehiya, hasat zamanı, Gemikonağı, Ziya Emirzade, Kıbrıs sofraları,

Molehiya, Kuzey Kıbrıs’ın geleneksel lezzetlerinden biri olarak yıllardır yerini koruyor. Kıbrıs sofralarının vazgeçilmez tadı olan molehiya, yıllardır komşu ilişkilerini de geliştiren önemli bir gelenek halinde. Kısacası bu gelenek hem sofralara lezzet katıyor, hem de kalplere sevgi.

Özellikle köy yerlerinde ve bazen de şehirlerin komşuluk ilişkilerinin ölmediği bazı sokaklarda bu gelenek halen yaşatılmaktadır.

Molehiyanın hasat zamanı geldiğinde mahalle sakinleri bir gün bir evde, ertesi gün diğer evde toplanarak birkaç bağ molehiyayı masanın veya yine geleneklerimizden günümüze uzanan hasır sandalyenin üzerine koyarak yudumlanan kahve ve sıcak sohbet eşliğinde molehiya yapraklarını özenle ayıklamaya koyuluyor.

Bugün Gemikonağı’nda Ziya Emirzade’nin evinde toplanan komşular bu geleneği sürdürdüler


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