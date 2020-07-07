Mehmet Ali Özgürgün, Çetinkaya ile ilk antrenmanını yaptı

Süper Lig’de kötü bir dönem yaşayan Çetinkaya’da teknik direktör değişikliği yaşandı. Son oynanan Lefke maçında alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Mehmet Bolkan ile yollarını ayıran Çetinkaya, Mehmet Ali Özgürgün’ü takımın başına getirdi.
Sezon başında teknik direktörlüğü bıraktığını açıklayan ve Çetinkaya’da yöneticilik görevine başlayan deneyimli teknik adam Mehmet Ali Özgürgün, yaşanan kötü günlerin ardından yeniden sahaya indi. Ceran Tunalı başkanlığındaki yönetimin teklifini geri çevirmeyen Mehmet Ali Özgürgün, bugün ilk antrenmanını yaptı.
Metehan’daki tesislerde sahaya inen teknik direktör Mehmet Ali Özgürgün futbolculara kısa bir konuşma yaparak göreve başladı.