Erhürman: Keşke bunu anlayıp, gereğini yapma basiretini gösterebilseydiniz

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümete ekonomiyle ilgili eleştiriler yöneltti.

Erhürman şu ifadelere yer verdi:

“Hayvancılar Birliği, Res-Bir, Kasaplar Birliği, Çiftçiler Birliği, Mobilya Üreticileri Birliği, Taksiciler Birliği, Patates Üreticileri Birliği ve Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Maddeleri Tedarikçileri Derneği bir açıklama yaptı. Ekonominin Haziran ayında yavaş yavaş dönmeye başlayan çarklarının 1 Temmuzdan sonra, insanların kendilerini güvende hissetmemeleri sebebiyle piyasadan geriye çekilmesi dolayısıyla yeniden sıkıntıya girdiğini söylüyorlar.

Mesele bu işte. Sağlıkta güven vermezseniz, bir öyle bir böyle karar verirseniz, ekonomiyi de olumsuz etkilersiniz. Açılmayı ve ekonominin hareketlenmesini istemeyen yok. Yeter ki bunu hazırlıklarınızı, planlarınızı yaparak, önlemlerinizi alarak, insanlara güven vererek yapın. Keşke bunu anlayıp, gereğini yapma basiretini gösterebilseydiniz!!!”