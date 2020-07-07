Türkiye

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti

7 Temmuz 2020
koronavirüs, korona virüs, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiyecoronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif,

Türkiye‘de vakalar düne göre azaldı. Son 24 saatlik verilere göre; 1053 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 207 bin 897’ye yükseldi. 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5 bin 260 oldu. Tedavisi tamamlanan 2 bin 297 hasta taburcu oldu.

1 Haziran’dan itibaren koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçen ülkemizde vaka sayısındaki artış düne göre azaldı. Bugün açıklanan 7 Temmuz verilerine göre son 24 saatte 1058 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 207 bin 897’ye çıktı.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 19 kişi ise son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Salgının Türkiye’de görüldüğü tarihten bu yana vefat eden hasta sayısı ise 5 bin 260 oldu.

koronavirüs, korona virüs, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiyecoronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif,

2297 KİŞİ İYİLEŞTİ

Korona tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise 2297 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 185 bin 292’ye yükseldi. Öte yandan 1152 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 400 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

“TABURCU ETTİĞİMİZ HASTA KADAR YENİ HASTA YATIRIYORUZ”

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var” ifadelerini kullandı.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Sivas 1993: Madımak Oteli’nde ne oldu?

Sivas 1993: Madımak Oteli’nde ne oldu?

2 Temmuz 2020
Photo of Türkiye’de bugüne kadar hangi siteler yasaklandı?

Türkiye’de bugüne kadar hangi siteler yasaklandı?

2 Temmuz 2020
Photo of Danıştay’daki Ayasofya duruşması bitti

Danıştay’daki Ayasofya duruşması bitti

2 Temmuz 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti

1 Temmuz 2020
Photo of Eski Meclis Başkanvekili CHP’li Levent Gök rekor kırdı

Eski Meclis Başkanvekili CHP’li Levent Gök rekor kırdı

1 Temmuz 2020
Photo of Akşener’den Erdoğan’a cevap

Akşener’den Erdoğan’a cevap

1 Temmuz 2020
Photo of Erdoğan: Sosyal medya düzene sokulmalı

Erdoğan: Sosyal medya düzene sokulmalı

1 Temmuz 2020
Photo of Fabrikadan çıktığı gibi duruyor

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor

30 Haziran 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti

30 Haziran 2020
Photo of Antalya Havalimanı’na Covid-19 laboratuvarı

Antalya Havalimanı’na Covid-19 laboratuvarı

30 Haziran 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı