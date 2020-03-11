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Özersay: Tüm charter uçuşlar bu gece itibariyle durduruldu

11 Mart 2020

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, tüm charter uçuşlarının bu gece itbariyle durdurulduğunu açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Özersay, tüm charter uçuşlarının bu gece itbariyle durdurulduğunu açıkladı.

Yetkililer charter uçuşlarının Türkiye’den yapılan tarifeli uçuşları kapsamadığına vurgu yaptı.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

Dün itibari ile almış olduğumuz Almanya, Fransa ve İtalya’dan charter uçuşları 1 Nisan tarihine kadar durdurma kararını bu akşam itibari ile genişletiyoruz. 1 Nisan tarihine kadar ülkemize her nereden olursa olsun yapılacak olan ￼BÜTÜN￼￼￼ charter uçuşları durdurma kararı aldık. Bakanlar Kurulu’nun az önce itibariyle aldığı karardır. Kamuoyunun bilgisine￼

Dün itibari ile almış olduğumuz Almanya, Fransa ve İtalya’dan charter uçuşları 1 Nisan tarihine kadar durdurma kararını…

Kudret Özersay paylaştı: 11 Mart 2020 Çarşamba

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