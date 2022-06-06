Özersay: Hızlı karar alıp dar gelirli vatandaşa, esnafa dokunabilecek, istikrarlı yapılara ihtiyacımız var

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, demokrasiye, halkın iradesine ve devletin itibarına sahip çıkma bağlamında sıradışı bir tepkinin gerekliliği nedeniyle ve yaşananları normalleştirmemek adına partinin önemli bir adım attığını, sine-i millet ve Meclis’ten istifa kararının bu nedenle alındığını söyledi.

BRT’ye konuşan Özersay, “Meşru olmayan hükümetle meşru ilişki kurmak olup biteni normalleştirir. Milletvekilliğinde çekilmenin Meclis tarafından onaylanması gerekiyor. Halkın Partisi’nin ortaya koyduğu Meclis’ten çekilme gerekçeleri partimizin görüşüdür, Parti Meclisi’nin aldığı kararın sonucudur. Dolayısıyla bu gerekçeler onay verecek partileri değil, bizi bağlar. Meclis’teki partilerle çeşitli görüşmeler yaptık. Temaslarımızda partimizin ortaya koyduğu iradeye saygı göstermelerini talep ettik. Bugün Meclis’ten bu kararın çıkması bizim için önemli” dedi ve ekledi: “Meclis’in dışında kalmak zor olabilir ama Meclis’in içinde olmak insanları konformist duruma da sokabilir. Bugün Meclis’teki duruma baktığımızda muhalefetin iktidarsızlaştırıldığı, sonuç almanın çok zor olduğu bir ortam görüyoruz. Hele de meşru olmadığını söylediğiniz bir hükümetle hükümet-muhalefet ilişkisi kurmanız, herkesin kararına saygı duymakla birlikte, durumun sürdürülmesine imkan vermek anlamına da geliyor. O nedenle bizim parti olarak mücadele yöntemimiz sine-i millettir, halkı bu yapılan yanlışlara karşı örgütlenmektir.”