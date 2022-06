Özersay: Hızlı karar alıp dar gelirli vatandaşa, esnafa dokunabilecek, istikrarlı yapılara ihtiyacımız var

“Meclis’te meşru olmayan bir hükümetle bulunmanın, boş koltuklara konuşmanın neden olacağı yıpranmayı herkesin dikkate alması gerekir” diyen HP Genel Başkanı, vatandaşın her geçen gün siyasetten daha da uzaklaştığını, Meclis’teki mevcut durumun sandığa katılımı daha da düşüreceğini ifade etti. Özersay şöyle konuştu: “Halkın siyaset kurumuna inancını kaybedip sandığa gitmemesi, demokrasi ve halk iradesinin yansıması adına en büyük tehlikedir. Eğer devlete inanıyorsak Türkiye’yle daha sağlıklı ve karşılıklı saygı içeren bir ilişki kurmak zorundayız. Bugünkü ilişki şeklinin Türk dış politikasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne zarar vermeye başladığını görmeliyiz. Halkın Partisi için bundan sonraki süreç ülkenin geleceği açısından önem verdiğimiz değerler ve ilkeler peşinde koşma bağlamında, kolay olmayacak bir başlangıçtır. Bugün baktığımızda, iki ay, altı ay ya da bir yıl sonrasını daha zor öngörür bir noktadayız. İstikrarsızlık üreten bir siyasi yapı ve mevcut durum halkın fakirleşmesine ve alım gücünün düşmesine hiçbir şekilde çare üretemez. Üretmediğini de her gün iliklerimize kadar hissediyoruz. Tüpgaz fiyatında, et, yumurta, süt, benzin fiyatında her şeyde yaşıyoruz. İnsanlar artık işe gidemez hale geldi. Hızlı karar alıp dar gelirli vatandaşa, esnafa dokunabilecek, istikrarlı yapılara ihtiyacımız var. Kanıksayıp aynı siyasi yöntemlerle yola devam edersek varacağımız yer bellidir. Memleketteki sorunlara bu şekilde çözüm sağlamak mümkün değildir.”